L'OTTAVO POSTO E' BLINDATO, IL MODO MIGLIORE PER AFFRONTARE L'OLYMPIACOS. NICO, UN GOL CHE FA BEN SPERARE. ALLARME DIFESA. SPALLETTI, PERCHE' FAGIOLI E NON BONAVENTURA?

© foto di Federico De Luca

Missione compiuta. All’ultimo secondo, grazie a un rigore finalmente trasformato (che freddezza Arthur), la Fiorentina blinda l’ottavo posto in classifica che le assicura la certezza di partecipare anche la prossima stagione alle Coppe Europee. Un risultato che permette a Biraghi e compagni di presentarsi nella miglior condizione psicologica alla sfida di Atene contro l’Olympiacos. I viola avranno comunque vada un paracadute prezioso.

Non è stata una grande prova quella della Fiorentina. Era quasi inevitabile. La testa di tutti è da giorni in Grecia, alla finale di Conference. Però i ragazzi di Italiano hanno voluto vincere. E hanno cercato il colpo decisivo fino all’ultimo respiro.

Indicazioni positive in chiave finale? Il gol di Nico regala il sorriso all’argentino. E noi abbiamo bisogno del miglior Gonzalez per battere l’Olympiacos. Stesso discorso per la magia iniziale di Bonaventura e per lo spirito che ha guidato tutto il gruppo viola. Dubbi? Anche stavolta abbiamo preso dei gol per errori difensivi. E in alcuni casi siamo stati salvati dal fuorigioco degli attaccanti avversari. Ad Atene servirà ben altra concentrazione. A cominciare da Ranieri che continua ad apparire distratto. In una finale certi errori non sono accettabili. Italiano nell’ultima conferenza stampa è stato chiaro. Rispetto alla finale di un anno fa contro il West Ham stavolta certe sbavature vanno eliminate. Il tecnico viola ora ha quasi una settimana di tempo per scegliere la formazione giusta. Mi chiedo a esempio se partirà titolare il Gallo o Nzola. Io punto su Nzola.

Chiudiamo con una riflessione amara sull’elenco dei pre convocati azzurri per i prossimi Europei. Sorprende la scelta del cittì Spalletti di non inserire nella lista Bonaventura al quale è stato preferito il giovane Fagioli che ha appena scontato la squalifica per aver scommesso su partite di calcio. La questione non è di natura morale. Il giocatore della Juve ha scontato fino all’ultimo giorno la sua squalifica. Il problema è tecnico. Bonaventura ha dimostrato anche a Cagliari di avere la classe per potersi inventare in ogni minuto un colpo vincente. E allora perché farlo fuori dai pre convocati? Speriamo che Jack sia decisivo anche nella finale di Conference per far venire qualche rimpianto a Spalletti.