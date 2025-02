Gud falso nove contro il Como con Beltran più avanzato e Zaniolo jolly dalla panchina. Kean non ha intenzione di lasciare Firenze nell'anno del Mondiale. Mercato del futuro: il primo obiettivo è un esterno d'attacco

Come sostituire lo squalificato Kean? È il tormentone del momento in casa Fiorentina. Pensando al futuro magari con una Viola impegnata in Europa League (o perché no, in Champions) è chiaro che servirà una prima punta strutturata in alternativa a Moise. Ma intanto c'è la sfida contro il Como. Vox populi vorrebbe Zaniolo al posto del bomberone viola. Io, invece, punterei su Gudmundsson come falso nove, Ruolo che l'islandese ha già interpretato con successo nel Genoa segnando gol e servendo assist. Inoltre proporrei alle sue spalle due giocatori come Beltran e Fagioli che da mezzali possono arrivare con più facilità al tiro. E sono ottimi tiratori. E Zaniolo? La legge del calcio ricorda che un allenatore deve sempre avere un attaccante di riserva in panchina. Quindi partirei con Zaniolo fuori pronto ad utilizzarlo in corso d'opera. Nicolò ha le caratteristiche per ricoprire tutti i ruoli offensivi. Devo dire, tra l'altro, che il suo debutto a San Siro è stato incoraggiante. Almeno sul piano dell'impegno, Anche se è lecito chiedere molto di più a un giocatore del suo talento.

Anche se non sarà in campo domenica si continua a parlare di Kean e del suo futuro. Non non notizie in merito. Vado solo per ragionamento.quindi credo che lui sia il primo a capire che preparare la stagione che porta a questo impegno nella sua casa (Firenze) e dentro un gruppo che lo ha eletto a leader sarebbe basilare. Kean è un Duemila. Ha tempo per andare a cercare nuove sfida, con ingaggi faraonici.. Magari con un aumento di stipendio che questo fantastico bomber si è ampiamente meritato. A proposito di nuovi contratto trovo positiva la scelta della dirigenza Viola di allungare l'accordi con Dodò che ormai è un simbolo di questa squadra(e che è amatissimo dai tifosi).E mi aspetto un segnale in questo senso anche sul fronte Comuzzo.Chiudo con una voce che mi è arrivata legata al mercato estivo.. Goretti sta valutando diversi profili alla ricerca di un Luiz Enrique, o anche meglio se possibile. Mi sembra un'ottima idea. Magari se Kayode fosse riscattato dal club inglese credo che sarebbe necessario anche arricchire la rosa con. Non si può vivere del solo Dodò.