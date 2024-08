GUD È IN ARRIVO, PORTA GOL ED ENTUSIASMO. NICO DEVE RINUNCIARE ALLA 10. SE BELTRAN NON PARTE TITOLARE A PARMA CI SONO DELLE DOMANDE DA PORSI. E SE L'ULTIMO COLPO FOSSE TESSMANN?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Forse ci siamo. Forse nelle prossime ore Albert Gudmundsson sarà finalmente un giocatore della Fiorentina. L’operazione è tutta pronta. E l’attaccante islandese non ha fatto il minimo passo indietro davanti alle pressioni dei dirigenti del Genoa. L’arrivo in rossoblù di Fabio Silva libererà Gud che un attimo dopo partirà con destinazione Viola Park. Questa operazione mi piace. Come, devo dirlo, tutte quelle condotte in questa campagna acquisti da Daniele Pradè. Gud porta gol, assist, freschezza atletica e entusiasmo.

Vi confesso che vedere quando ieri a Radio Firenze Viola il collega e amico Gessi Adamoli, firma prestigiosa dell’edizione ligure di Repubblica, ha detto che un uomo di calcio come Onofri, simpatizzante viola ha detto che nell’islandese qualcosa del mitico Uccellino Hamrin mi sono emozionato. Basterebbe molto meno. Gud è quel qualcosa in più che i tifosi viola si aspettavano. Si sposa anche con l’idea di “ambizione”.

E Nico? Intanto vorrei che rinunciasse alla numero 10. Un numero speciale per Firenze. La maglia di Antognoni, tanto per capirci. Di Picchio De Sisti. Di Rui. Gente che ha dimostrato con i fatti di avere il colore viola cucito sulla pelle. Domani i giocatori dovranno scegliere i numeri di maglia. Nico restituisca la 10. Onestamente in questo momento non la merita. Magari la prenderà Gud. Anche se io la darei a Colpani.

Come finirà la storia di Nico? Penso che andrà alla Juve. Ma se veramente Commisso lo vuole tenere e fare giocare con l’islandese allora tante cose cambierebbero aspetto. E Commisso avrebbe risposto con i fatti a chi lo vede lontano dal mondo Fiorentina. Non resta che aspettare qualche giorno. Con i nuovi arrivati e Nico la Fiorentina sarebbe da zona Europa League. E se fosse possibile terrei anche Amrabat. Terrei il marocchino e magari l’ultimo giorno di mercato se fosse ancora libero andrei a prendere Tessmann che per il momento è fuori rosa dal Venezia. Che fenomeni gli agenti del centrocampista americano.

Chiudo con una riflessione sulla trasferta di Parma. Secondo Andrea Giannattasio che vive la Fiorentina attimo per attimo dietro a Kean giocheranno Colpani e Sottil. Se fosse così e quindi se Beltran finisse in panchina allora ci sarebbe da farsi qualche domanda. E non piacevole. Beltran che arriva dalle Olimpiadi è sicuramente il giocatore viola più in forma. In più io lo ritengo un potenziale fenomeno. Ma se non parte titolare a Parma perché a Palladino piace più Sottil allora bisognerebbe ripensare al progetto Beltran. Venticinque milioni per un panchinaro anche se di lusso sono veramente troppi. E mi spaventa ancora di più la voce che il tecnico viola considera l’argentino il vice di Kean. Non riesco a immaginare Beltran prima punta e tanto meno riserva di Kean. Meditate gente, meditate.