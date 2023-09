GENK-FIORENTINA 2-2, RIVIVI IL LIVE DI FV!

Fonte: cronaca a cura del nostro inviato a Genk (BE), Niccolò Santi

FirenzeViola.it

FINE SECONDO TEMPO

95' - AROKODARE! PALO! Che rischio incredibile per la Fiorentina che per poco non subisce il 3-2 allo scadere

94' - HROSOVSKY! Destro potente dal limite dell'area bloccato da Christensen

92' - Brutto errore di Ranieri che scivola in area e poi recupera sventando il potenziale lancio di Arokodare a tu per tu con Christensen

90' - L'arbitro Frappart concede 5 minuti di recupero

89' - Maxime Lopez prova a servire Brekalo al limite dell'area ma la difesa avversaria legge bene l'azione

86' - Il tecnico belga, Vrancken, sostituisce El Khannous con Hrosovsky

84' - GOL DEL GENK! A SEGNO MCKENZIE! Calcio d'angolo e incornata vincente del difensore biancoblu che riporta il punteggio in parità: 2-2

82' - Arteaga prova a mettere dentro ma Christensen in uscita si fa trovare pronto e blocca il tiro-cross

80' - Kouame ci prova in sforbiciata ma il tentativo proibitivo finisce tra le braccia di Vandevoordt

77' - NZOLA! Il centravanti si divora il gol del 3-1 di testa, a pochi passi dalla porta avversaria, su lancio lungo di Parisi

76' - Nuovo cambio per il Genk: fuori Oyen ed in campo El Hadj

75' - Ancora un grande intervento da parte di Ranieri che contiene Arokodare lanciato in rete. Che partita del difensore viola

73' - MILENKOVIC! Tiro alto da posizione pericolosa: da sottolineare l'assist servito da Ranieri dopo un sontuoso tunnel ai danni di Sadick

71' - Italiano opera due nuovi cambi, escono Beltran e Sottil, entrano Nzola e Brekalo. Mentre il Genk sostituisce Zeqiri con Arokodare

70' - Cercato ancora in verticale Zeqiri che però si trova in posizione di fuorigioco

68' - ZEQIRI! Colpo di testa pericoloso che per poco non centra lo specchio della porta difesa da Christensen

65' - Rimane in attacco invece Beltran che non riesce mai a calciare verso la porta di Vandevoordt, pochi palloni giocabili per l'attaccante argentino

63' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Biraghi e Mandragora, dentro Parisi e Maxime Lopez

62' - Il Genk spinto dal pubblico prova a prendere coraggio attaccando con più sistematicità

59' - Ennesimo stop, c'è punizione per i viola dopo uno spintone su Kouame. Fase della partita più nervosa

57' - Ancora gioco fermo per un braccio alto di Munoz su Sottil. Fallo per la Fiorentina

55' - Fallo su Biraghi da parte di Baah, punizione per i viola

54' - Qualche screzio tra Duncan e Galarza, interviene il direttore di gara per ristabilire la calma tra i due. Calcio di punizione in favore della formazione di casa

51' - Il Genk sempre in zona offensiva, prova a rendersi pericoloso in zona offensiva sempre con i calci da fermo come era arrivato il gol nel primo tempo di ZeqirI

49' - Intanto arriva il primo tiro della partita di Sottil, debole e facilmente raccolto da Vandervoordt

47' - Due cambi all'inizio di questo secondo tempo: per la Fiorentina fuori Nico Gonzalez ed in campo Kouamé, mentre il Genk fuori Fadera ed in campo Baah

45' - Si riparte! Primo tocco della ripresa che adesso spetta al Genk

INIZIO SECONDO TEMPO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

48' - Giallo all'indirizzo di Biraghi per un intervento in ritardo ai danni dell'esterno d'attacco Fadera

47' - GALARZA! Mancino pericoloso dal limite dell'area da parte del centrocampista avversario che finisce di poco al lato

46' - Rimane a terra e poi si rialza Christensen che sugli sviluppi del corner avversario aveva subito il fallo di Sadick. Intanto vengono aggiunti 2 minuti di recupero

45' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero

44' - Nico Gonzalez che era rimansto a terra lamentando qualche problema fisico si rialza

43' - Kayode commette fallo sulla destra ai danni di Arteaga e regala una punizione insidiosa agli avversario

42' - Oyen cerca l'imbucata in velocità in area di rigore gigliata ma la retroguardia di Italiano rimane attenta e disinnesca il pericolo

40' - Adesso la Viola controlla il vantaggio senza grossi patemi d'animo

38' - Possesso palla insistito della Fiorentina che però si risolve in una verticalizzazione alla ricerca di Gonzalez troppo lunga

35' - Ranieri si rialza dopo essere rimasto a terra a causa di uno scontro di gioco

34' - MCKENZIE! Colpo di testa insidiosissimo del centrale biancoblu che finisce di poco alto

32' - Ammonito Mandragora per uno spintone ai danni di Arteaga

30' - DUNCAN! Il ghanese prova il mancino potente dal limite dell'area dopo un'azione insistita della Fiorentina, ma la difesa avversaria respinge

28' - Cartellino giallo per Munoz dopo un intervento scomposto ai danni di Sottil

27' - Fadera prova il traversone basso in area viola, ma trova l'ottima chiusura di Kayode

24' - GOL VALIDO! La Fiorentina passa ufficialmente in vantaggio per 2-1 grazie alla seconda rete di Ranieri, convalidata

23' - CHECK DEL VAR! Attenzione perché l'arbitro Frappart adesso vuole accertarsi della regolarità della posizione di Ranieri

22' - GOOOOLLL!!!!! GGGOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!!!! GGGGGGOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!! ANCORA RANIEEEERIIIII!!!! Doppietta per il centrale della Fiorentina che raccoglie la sponda di Milenkovic in area su corner di Biraghi e segna di rapina!! 2-1 Fiorentina

21' - BIRAGHI! Ci prova il terzino viola dalla sinistra con un mancino potente che però vola alto sopra la traversa

20' - Arthur recupera su Fadera lanciato verso la porta gigliata, lo stadio reclama però un tocco di mano del centrocampista viola

19' - Nico viene fermato irregolarmente a centrocampo dal capitano del Genk, Heynen. Punizione per i viola

17' - Bella cavalcata di Nico Gonzalez che prova a servire Beltran in area, di poco anticipato da McKenzie

14' - Milenkovic spintona Oyen sulla propria trequarti, fallo fischiato in favore del Genk. Viola un po' nervosi

12' - GOL DEL GENK! ZEQIRI PAREGGIA I CONTI! Carambola in area tra Biraghi e Mandragora sugli sviluppi di un calcio di punizione avversario, ne approfitta così l'attaccante che trafigge Christensen: è 1-1

10' - Arthur fema irregolarmente Fadera nel corso di una trama offensiva biancoblu. Si riparte da calcio di punizione

8' - Il Genk prova a reagire facendosi vedere in avanti con più continuità, poco o nulla però sinora

6' - GOOOOOLLLLLLL!!!!! GOOOLLLLLL!!!!!!!! GOOOOOLLLLLL!!!!!!!!!! RAAAANIEEEEERIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!! Perfetto stacco di testa da parte del centrale viola che trasforma l'angolo battuto da Biraghi! È già 1-0 per la Fiorentina

4' - Beltran reclama il tocco di mano di un avversario dopo aver provato uno scavetto per servire Gonzalez. L'arbitro fa giocare

2' - Primissimi minuti di gara molto piacevole, con le due compagini lunghe in quanto subito predisposte a sfidarsi a viso aperto

0' - Si parte! Primo pallone della partita affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

18.41 - Squadra posizionate in campo, è il momento dell'inno della Conference League

18.38 - Da sottolineare una presenza non così massiccia di sostenitori belgi, tra l'altro circa 50-70 ultras della Fiorentina sarebbero stati bloccati al parcheggio sotto il settore ospiti per via degli scontri tra le due tifoserie che si sono verificati nel pre-partita

18:35 - Andiamo a riepilogare gli undici titolari schierati dai due allenatori per questa sfida.

GENK (4-4-2): Vandevoordt; Munoz, Sadick, McKenzie, Arteaga; El Khannouss, Galarza, Heynen, Oyen; Fadera, Zeqiri.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil.

18:30 - Ci siamo amici di FirenzeViola.it, un saluto a tutti voi direttamente dalla Cegeka Arena, dove tra pochi minuti inizierà la partita di Conference League tra Genk e Fiorentina!