FRANCHI, PROCEDONO SOLO I LAVORI, PER IL RESTO SI PROCEDE CON CALMA

In attesa del pronunciamento della giudice sulla richiesta di sospensiva, presentata al tribunale civile di Firenze dalla Fiorentina, per i lavori allo stadio Artemio Franchi, gli interventi di ristrutturazione vanno avanti.

Il parterre di curva Fiesole è stato completamente demolito e si sta intervenendo anche in parte di Maratona e Tribuna laterali. Contestualmente proseguono anche il restauro e rinforzo strutturale delle gradinate originali. In curva Ferrovia il rinforzo è a buon punto, poiché dall'inizio del prossimo campionato il settore ospiterà i tifosi della curva Fiesole, che sarà chiusa per tutta la stagione (si deve costruire la nuova tribuna che sorgerà vicino alla linea di fondo campo, migliorando sensibilmente la visibilità del pubblico). Naturalmente in Ferrovia gli interventi di restauro e rinforzo saranno eseguiti solo al di sotto della stessa, la parte che guarda il campo e dove siedono i tifosi sarà ristrutturata dopo la fine del campionato 2024-25. Ma facendo un giro attorno all'impianto si può verificare che gli interventi di rinforzo con fibre di carbonio stanno interessando anche altri settori del Franchi. Sparita anche la sala Gos che era ubicata sotto la Tribuna laterale.

Nei prossimi giorni sarà effettuato un altro importante intervento, con una mega gru che si posizionerà al di fuori dello stadio (in viale Manfredo Fanti), verrà smontata la copertura della Tribuna laterale (lato curva Fiesole). In questi giorni gli operai hanno provveduto a smontare tutti i pannelli al di sotto della stessa, con la gru si toglieranno tutte le strutture della copertura, che saranno poi trasportate lontano da Campo di Marte (e si provvederà al riciclo dei materiali compatibili con questo procedimento). La copertura della tribuna laterale, infatti, fa parte delle cosiddette «superfetazioni», ovvero le strutture costruite durante i lavori di Italia 90, che, da progetto, saranno tutte demolite o smantellate. Il prossimo mese di agosto segnerà anche l'inizio della costruzione della nuova curva Fiesole, si comincerà a posizionare i pali per realizzare le fondazioni delle strutture portanti della nuova gradinata.

E se il giudice accogliesse la richiesta della Fiorentina di fermare i cantieri? Il Comune di Firenze, una volta ricevuta la notifica del provvedimento, ha a disposizione quindici giorni per fare reclamo al tribunale di Firenze in composizione collegiale (a esaminare la questione non sarebbe più un solo giudice, ma sarebbero tre).

Se alla fine di eventuali reclami il club gigliato vedesse la richiesta accolta, visto lo stato avanzato dei lavori effettuati fino a oggi, rischierebbe di restare beffato. Con la situazione attuale la società viola avrebbe a disposizione uno stadio inagibile e perlomeno per le prime gare di campionato e di Europa League, dovrebbe cercarsi un altro impianto. Perché in queste settimane, oltre a procedere al restauro, gli operai dovranno sistemare l'impianto affinché possa ottenere il nulla osta alle gare di serie A e alle coppe internazionali. Una situazione assurda quella del club che chiede lo stop ai lavori e si ritroverebbe senza stadio.

Intanto, va ricordato, si dovrà stabilire in via definitiva la questione relativa al settore ospiti. Vista la capienza che da quasi quarantamila spettatori è scesa a 24.786 (posti lordi), è probabile che venga fatta richiesta alla Lega serie A di deroga per la capienza del settore ospiti (in questi giorni ci sono state e sono previste riunioni con le forze dell'ordine). La richiesta deve essere inoltrata alla Lega serie A dalla Fiorentina, poiché ha in uso lo stadio.

La nuova stagione è alle porte e queste questioni sarebbero dovute già essere stabilite.