FIORENTINA-V. PLZEN 2-0, Rivivi il LIVE di FV!

Festa viola sotto la Fiesole, il Franchi finalmente sorride.

Ci sono voluti più di 180 minuti alla squadra di Italiano per aver la meglio di un rognosissimo Viktoria Plzen. Il tappo è saltato al 95' con la rete in mischia di Nico Gonzalez, tra i più attesi. Poi ci ha pensato il capitano, Cristiano Biraghi, in contropiede nel secondo tempo supplementare. Una vittoria meritata ma sofferta per la Fiorentina, che vola in semfiinale e aspetta la vincente di Brugges-Paok.

TRIPLICE FISCHIO! FINISCE 2-0, FIORENTINA IN SEMIFINALE.



119'- Grande festa in panchina. Italiano abbraccia tuttii componenti della sua panchina, si prepara la festa al Franchi.

118'- Partita virtualmente finita, la Fiorentina si limita a gestire il pallone in un finale che pare un'esercitazione del giovedì.

117'- Ci prova Faraoni dal limite. Destro forte ma impreciso. Palla alta.

116'- Biraghi prova a rendere il favore a Ikoné, cross nel mezzo basso per il francese, che conclude ma è contrastato da un difensore ceco.

115'- E' Maxime Lopez a gestire i ritmi, piuttosto blandi, di questa parte di match.

113'- Fiorentina in totale controllo del possesso e del risultato. L'impressione è che possa arrivare il 3-0 da un momento all'altro, il Plzen sembra aver tirato su bandiera bianca...

111'- Salta il Franchi! Fiorentina ormai a un passo dalla qualificazione in semifinale!

110'- Ripartenza fragorosa dei viola, Ikoné porta palla per quaranta metri e serve al momento giusto il capitano, Cristiano Biraghi che, dopo settanta metri senza palla, ha la lucidità di infilare Jedlicka con un preciso mancino.

109'- BIRAGHIII!!!! CONTROPIEDE DA MANUALE E FIORENTINA CHE METTE IN GHIACCIO IL DISCORSO QUALIFICAZIONE! 2-0 viola.

106'- BREVE PAUSA E SI RIPARTE! Ricomincia Fiorentina-Viktoria Plzen, 1-0 per la Viola (gol di Gonzalez). La squadra di Italiano è a un quarto d'ora dalla seconda semifinale consecutiva di Conference...

FINISCE IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE. LA FIORENTINA L'HA SBLOCCATA CON NICO. Adesso un altro quarto d'ora.

105+1'- Bella sgasata di Sottil sulla sinistra: il nuovo entrato lascia due giocatori sul posto con uno scatto e va sul fondo, prima di trovare il ripiegamento in area di un giocatore ospite che respinge il suo suggerimento in mezzo.

105'- Saranno due i minuti di recupero in questo primo tempo supplementare.

104'- E SIAMO A TRE PALI STASERA, VENTICINQUE IN STAGIONE! Stavolta a colpirlo è Quarta, di testa sull'ennesimo cross da angolo di Biraghi: terzo tempo del centrale argentino e pallone ben indirizzato, che colpisce però il legno alla sinistra di Jedlicka.

102'- Contropiede Fiorentina, Sottil fa trenta metri palla al piede e scarica per Kouame, suggerimento in mezzo chiuso dalla provvidenziale diagonale profondissima del nuovo entrato Dweh.

101'- Altro cambio per il Vitkoria Plzen: Kalvach esce, al suo posto Dweh. Fuori un centrocampista per un difensore che probabilmente agirà da mediano.

99'- Finisce la partita di Nico, fino ad ora eroe di serata: ammonito dopo la rete dell'1-0, l'argentino lascia il posto a Sottil.

98'- Fiorentina in controllo: ci prova Faraoni dal limite, blocca Jedlicka.

97'- Plzen frastornato dal gol subito, il primo dopo oltre 390 minuti di imbattibilità. La squadra di Koubek non sembra avere né gli uomini né le energie per reagire.

96'- Tripudio al Franchi: Nico va a esultare con alcuni tifosi del parterre di tribuna, lato Fiesole e viene ammonito per eccesso di esultanza.

95'- Corner dalla sinistra di Biraghi, pallone che balla in area e, dopo un rimpallo, finisce a Nico che controlla e con un collo destro un metro dietro rispetto al dischetto del rigore colpisce a mezz'altezza, Jedlicka tocca anche questa ma stavolta non può nulla. Palla sotto la traversa, delirio viola al Franchi.

94'- NICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! FIORENTINA IN VANTAGGIO, IN MISCHIA, DI CAPARBIETA' IL COLPO DEL DIECI!

93'- SUBITO QUARTA! Destro dal limite che infiamma il Franchi. Para Jedlicka, palla in corner.

92' - Finisce la partita di Mandragora, dentro Lucas Martinez Quarta. Fiorentina che, come nel finale col Genoa, passa a tre in difesa.

91'PTS- SI RICOMINCIA AL FRANCHI! Con una novità in casa viola...

20.44 - Squadra viola tutta in cerchio: parla Italiano che sta motivando i suoi!

Clima che inizia a diventare pesante al Franchi, coi tifosi, spossati da novanta e passa minuti di assalto, calati ora in un silenzio che sa di paura prima dell'inizio dei supplementari.

FISCHIA GIL MANZANO! SI VA AI SUPPLEMENTARI! Non sono bastati più di 180 minuti alla Fiorentina per vincere la resistenza di questo Viktoria Plzen, in dieci dal 66'.

90+6'- Brutto errore di Mandragora, che dal limite scodella male in area. Palla sul fondo tra le lamentele del Franchi.

90+5'- Potenziale occasione di Kouame, che sgasa sulla sinistra e mette in mezzo un pallone fuori dalla portata di Ikone ma buono per Faraoni che calcia trovando la deviazione di un difensore. Tutto fermo: Kouamé era partito in fuorigioco.

90+4'- Ultimo cambio dei regolamentari: il Plzen sostituisce Cerv, dentro Traore.

90+3'- Altro corner per la Fiorentina: pallone basso sul primo palo, rimpallo e rimessa dal fondo Plzen.

90+1'- Il pubblico del Franchi inizia a spazientirsi quando, per l'ennesima volta, un calciatore di casa sbaglia completamente la precisione del cross (in questo caso Biraghi), palla ancora tra le mani di Jedlicka.

90'- Saranno sei i minuti di recupero. Si giocherà fino al 96', poi, se non si sblocca il risultato, supplementari...

88'- Mandragora aziona Nico, alla prima sgasata sulla sinistra: il dieci salta con facilità Kopic ma calcia in porta male, una sorta di tiro-cross finito alto.

86'- Ecco il doppio cambio: fuori a sorpresa anche Belotti, dentro Ikoné che va sulla destra, Nico a sinistra e Kouame centravanti. Finisce anche la partita di Dodo, dentro Faraoni.

85'- Pronto anche Ikoné. Italiano vicino al doppio cambio.

84'- Dopo l'ennesimo errore di imprecisione di Dodo, Italiano richiama Faraoni: possibile che il numero ventidue possa entrare a breve.

82'- La Fiorentina costruisce una palla-gol al minuto: traversone dalla destra su cui si catapulta Belotti che vince il duello fisico col difensore ma viene anticipato sul più bello da ...Nico, che gira di testa in equilibrio precario, spedendo alto.

80'- RANIERI COL MANCINO! ANCORA JEDLICKA! Stavolta il mancino di Biraghi dal corner è buono, pallone respinto con qualche affanno ma che rimane in area, Ranieri lo calamita sul secondo palo, finta il destro e rientra sul mancino calciando sul primo palo, presente ancora il portiere del Plzen.

79'- Movimento in verticale di Belotti, che si muove fino sul fondo dell'area e colpisce di tacco a rimorchio per ilvicino Kouame, pallone rimpallato sul tentativo dell'ivoriano e calcio d'angolo. Dalla bandierina cross da dimenticare di Biraghi

77'- Adesso si gioca a una metà campo: numero di cross non calcolabile per Kouame,stesso film: presa alta di Jedlicka.

76'- Entra anche l'uomo del giovedì, Antonin Barak. Decisivo con un gol in entrambe le gare di ottavi col Maccabi Haifa, il numero settantadue prende il posto di Beltran a un quarto d'ora dal 90'.

76'- Altro grande intervento di Jedicla su Beltran, stavolta però tutto fermo perché su cross di Biraghi e successiva sponda in mezzo di Nico per l'accorrente Vikingo, il pallone era uscito prima che Gonzalez colpisse di testa.

75'- Dopo cinque minuti dal suo ingresso, Reznick viene ammonito: fallo da dietro su Nico Gonzalez per l'esterno ospite e giallo.

74'- Conclusione dal limite di Mandragora, che nella porta in cui due settimana fa aveva firmato un capolavoro balistico, non produce il sequel, anzi. Tiro strozzato, sul fondo.

73'- Con l'espulsione di Cadu, il Plzen è se possibile ancor più a trazione difensiva.

72'- Ennesimo cross di Dodo, stavolta pallone telefonato, lento tra le braccia di Jedlicka.

70'- Altro cambio per il Viktoria Plzen: fuori Chory, dentro Reznick. Fuori il centravanti, dentro un esterno, che prenderà il posto dell'espulso Cadu sulla sinistra.

69'- Punizione da ottima posizione, un metro fuori dall'area, sul centro-destra, la zolla di Biraghi: il capitano va col mancino a giro, ma un ottimo intervento della barriera evita che un tiro partito bene arrivi in porta.

69'- L'arbitro, richiamato al Var, ha giudicato da rosso l'intervento (a dir la verità molto duro) di Cadu, entrato da dietro coi tacchetti sul polpaccio di Dodo.

68'- ESPULSO CADU! GIL MANZANO MANDA A CASA IL NUMERO VENTIDUE DEL PLZEN! CECHI IN DIECI!

67' - REVISIONE VAR PER IL FALLO DI CADU! L'arbitro richiamato per una potenziale espulsione dell'esterno.

66' - Primo cambio viola: fuori Arthur, dentro Maxime Lopez.

66'- Dodo scappa in profondità, Cadu lo stende e l'arbitro ammonisce l'esterno ospite. Buona punizione dal limite guadagnata dal brasiliano che, cadendo aveva provato a servire Beltran, passaggio lungo.

65'- Ritmi blandi in questo inizio di ripresa, zero occasioni e un Plzen che, visto che la spinta viola si è attenuata, ha guadagnato campo rispetto al primo tempo.

64'- Italiano ritarda la sostituzione, Maxime rimane per adesso a scaldarsi a pochi passi da lui.

62'- Pronto il primo cambio in casa viola: è Maxime Lopez la prima carta di Italiano, che è stato a parlare per qualche minuto col centrocampista francese, pronto a entrare.

61'- Dalla bandierina Kalvach, specialista dei piazzati: sinistro a rientrare che trova la torre del gigante Chory a centro area, pallone allontanato dalla difesa di casa.

60'- Primo angolo della ripresa anche per il Plzen, dopo una bella azione dei cechi sviluppata sulla destra con cross finale di Kopic rimpallato da Kouame.

58'- Primo angolo della ripresa: lo batte Biraghi, mancino però docile tra le braccia di Jedlicka.

56'- Primo cambio dell'incontro: il Viktoria sostituisce Vydra con Kliment, una seconda punta per una seconda punta.

55'- STRAORDINARIA ROVESCIATA DI MANDRAGORA, PALLONE ALTO NON DI MOLTO. Il centrocampista viola trasforma il prato del Franchi nella sabbia di Copacabana e, dal limite, dopo un controllo difettoso, con la palla alta, si coordina per un colpo che fa trattenere il fiato ai 18mila del Franchi. Pallone che finisce sulla parte alta della rete difesa da Jedlicka, ma che numero!

54'- Si riprende a giocare, con Chory regolarmente rientrato in campo.

52'- Gioco momentaneamente sospeso per un problema occorso a Chory: dopo un duello aereo a centrocampo con Milenkovic, l'attaccante ceco è caduto battendo la testa sul terreno di gioco. Lo stesso Milenkovic, dopo qualche istante, ha richiamato l'attenzione dell'arbitro. Dopo qualche minuto Chory si è però rialzato, uscendo momentaneamente dal campo. Il calciatore sta bene ma probabilmente non potrà rientrare in campo.

50'- Tentativo estemporaneo di Dodo: su un pallone risputato fuori dalla difesa del Plzen, il brasiliano ci prova con un destro al volo ad altissimo coefficiente di difficoltà dai venticinque metri. Corpo all'indietro e pallone direttamente al Mandela Forum.

49'- Ripresa ricominciata a ritmi più blandi. Fiorentina sempre in controllo del gioco.

46'- Arriva il dato sugli spettatori: sono 19.418 i biglietti venduti per la sfida di stasera.

45' st- SI RIPARTE! FIORENTINA- VIKTORIA PLZEN RICOMINCIA DAL PUNTEGGIO DI 0-0.

19.51- Nessun cambio da ambo le parti, si ricomincia con gli stessi ventidue del primo tempo.

19.50-Squadre di nuovo in campo, tra poco si ricominicia.

Si conclude così un primo tempo in cui la Fiorentina fa incetta di palle-gol (anche due pali) senza però bucare la porta di un monumentale Jedlicka. Tutto rimandato alla ripresa, con le squadre che stanno rientrando negli spogliatoi.

FINE PRIMO TEMPO! Gil Manzano manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

45'+2- NICO SBAGLIA DA DUE METRI! La Fiorentina ancora una volta a millimetri dal vantaggio, altro cross basso, sul secondo palo sbuca Nico che interviene in spaccata, andando col destro e sparando sul fondo da due metri.

45'+1- Saranno due i minuti di recupero. Si continuerà a giocare fino al 47'.

45'- TRAVERSA TUONANTE DI KOUAME! Sull'enesima verticalizzazione di Mandragora, l'ivoriano mette giù in area e col mancino fa esplodere una conclusione che si infrange sul montante sopra la testa di uno Jedlika. Secondo palo per i viola.

44'- Dalla bandierina Biraghi: mancino a rientrare ma sballato, Belotti non riesce a coordinarsi al meglio sul secondo palo e, da posizione proibitiva e in estirada disperata, regala una rimessa laterale al Plzen.

43'- Timide proteste viola per un intervento di Jemelka in scivolata su Beltran, entrata dura ma sul pallone ceh, arrivata sul fondo, in piena area, porta al terzo calcio d'angolo per i viola.

41'- Applausi per Kouame, uno dei più positivi nel primo tempo: l'ivoriano, preziosissimo in fase di non possesso, strappa un pallone a Kopic e si guadagna una punizione nella propria metà campo.

39'- Dopo una decina di minuti di riscaldamento, Barak torna a sedersi in panchina. L'impressione è che Beltran, acciaccato dopo un colpo subito, abbia dato garanzie di tenuta fisca.

38'- Ennesimo traversone dalla destra, stavolta di Beltran, Hejda ancora una volta anticipa Belotti di testa.

36'- Ranieri e Chory si allacciano, giallo per entrambi. L'arbitro Gil Manzano punisce con una doppia ammonizione reciproche scorrettezze compiute dai due giocatori, che si prendono dopo un pallone schizzato a fondo campo. Prima un calcetto dell'attaccante ceco, poi uno spintone plaetale del difensore di casa, giallo per tutti e due, con Chory che (diffidato, salterà il prossimo impegno europeo).

34' - Dopo mezz'ora in apnea, il Plzen prova a riaffacciarsi nell'area di Terracciano, azione confusa e senza grossi pericolo.

31'- Anche oggi, per ora, porta di Jedlicka stregata. La Fiorentina ci sta provando in ogni mano, soprattutto forzando il gioco aereo, ma per ora non si passa.

29'- INCREDIBILE SERIE DI OCCASIONI PER LA FIORENTINA. La formazione di Italiano ha messo la quinta: prima Kouame chiude andando a botta sicura su un cross dalla destra di Dodò, piattone da pochi passi ma ancora super Jedlicka a dire di no. Una manciata di minuti dopo Belotti prende l'ascensore, sale al secondo piano e schiaccia in porta un cross dalla sinistra, palo pieno a Jedlicka battuta.

27'- Problemi per Beltran, che accusa un colpo alla caviglia, problema ereditato da un contrasto di un paio di minuti fa. Dopo qualche prova l'attaccante argentino si è accasciato al suolo. Si prepara Barak, che si sta scaldando da qualche minuto.

25'- Duello aereo Ranieri-Chory: il difensore ha la peggio e lamenta una sbracciata del gigante ceco. L'arbitro fa giocare nonostante le lamentele del numero sedici.

24'- Altra potenziale chance per la Fiorentina: Kouame tenta il tiro dal limite: pallone rimpallato che finisce in area, settore destro, per Mandragora, che si coordina per il cross, lob che scavalca Belotti sul primo palo e viene intercettato da Hejda prima che finisca nei pressi di Nico, appostato sul secondo palo.

23'- Primo tiro in porta di Nico, mancino a girare dal vertice dell'area, Jedlicka blocca senza problemi un pallone poco angolato e lento.

22'- Beltran prova a servire Belotti in area, il controllo spalle alla porta del Gallo non è perfetto. Azione che sfuma.

21'- Dalla bandierina alla sinistra di Jedlicka va Biraghi, mancino a rientrare allontanato dalla difesa del Plzen.

20'- La squadra di Italiano prova la verticalità: Dodo in avanti per Nico, pescato in area. Cross di prima dal fondo, rimpallo e secondo angolo per la Viola.

18'- Con tre passaggi la Fiorentina è in porta: spizzata di Nico su un rinvio dalla difesa, sponda spalle alla porta di Belotti per l'accorrente Beltran, il numero nove prende velocità, punta la porta e dopo una sterzata conclude dal limite col mancino. Jedlicka si distende e blocca senza affanni.

16'- Fiorentina in costante proiezione offensiva. Ritmi decisamente diversi rispetto alla gara d'andata, ma anche rispetto a quella vista contro il Genoa qualche giorno fa.

14'- Piazzato vanificato da Kalvach, che prova a pescare in area Hejda, uno dei giganti cechi. Pallone però lungo, sul fondo.

13'- Ospiti che escono dalla propria metà campo con una buona percussione centrale di Cerv: il numero sei ospite riesce a rompere il raddoppio e si guadagna una buona punizione.

11'- Primo corner viola: Biraghi scodella in mezzo col mancino una punizione dal limite, deviazione di un difensore ceco in angolo.

10'- Altra potenziale occasione per Kouame, dopo un break a centrocampo palla all'ivoriano che spreca un potenziale tre contro tre scegliendo di allargare (con poca precisione) per Belotti, apertura intercettata.

9'- ANCORA VIOLA VICINA AL VANTAGGIO. Kouame lanciato in profondità da Mandragora saggia ancora i riflessi in uscita di Jedlicka. Nel rimpallo col portiere palla sul fondo e rimessa Viktoria.

7'- DOPPIA CHANCE ENORME PER LA FIORENTINA! Prima Kouame dal fondo, sulla sinistra, mette in mezzo un pallone su cui si avventa Belotti, scivolata a botta sicura e strepitoso riflesso di Jedlicka; l'azione proesegue, Dodo, scodella in mezzo dalla destra, a raccogliere palla è Kouamé che di testa mira il secondo palo, ma un difensore del Plzen, appostato a pochi passi dalla linea di porta, spazza la minaccia.

5' - BRIVIDO FIORENTINA! Punizione dalla destra di Kalvach, destro a rientrare che scorre attraversando tutto lo specchio della porta, ma nessuno dei giocatori ospiti riesce a deviare. Gran sospiro di sollievo per Terracciano e i suoi.

4' - Finta di corpo di Kopic, Biraghi lo stende: punizione per il Viktoria.

2'- Fiorentina che attacca da destra a sinistra rispetto ai teleschermi, quindi sotto la Fiesole.

1'- PARTITI! INIZIA FIORENTINA-VIKTORIA PLZEN.

18.45 - Tutto pronto. Prima però, in occasione della prima partita europea senza dirigente viola, un minuto di silenzio in memoria di Joe Barone.

18.43 - SQUADRE NEL TUNNEL! TRA POCO SI COMINCIA!

18.40 - Dalla lettura delle formazioni ufficiali di Fiorentina-Viktoria Plzen colpisce l'assenza, anche dalla panchina, di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista viola, dopo il forfait di Plzen, non ci sarà neanche al Franchi a causa di un problema alla caviglia. Out anche Nzola. L'attaccante angolano non sarà del match a causa di problemi personali.

18.38- Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA(4-2-3-1):Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. A disposizione: Christensen, Sottil, Lopez, Ikone, Infantino, Faraoni, Martinez Quarta, Duncan, Kayode, Comuzzo, Parisi, Barak. All.: Italiano

VIKTORIA PLZEN(3-4-2-1): Jedlicka; Hejda, Hranac, Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Kopic; Sulc, Vydra; Chory. A disposizione: Tvrdon, Baier, Paluska, Kliment, Traore, Reznik, Mosquera, Dweh. All.: Koubek

18.35 -Buonasera da Alessandro Di Nardo, in diretta da un Franchi in versione invernale. Tempo da lupi, dieci gradi sul termometro ma tutto pronto per Fiorentina-Viktoria Plzen, quarto di finale di ritorno di Conference League. Si riparte dallo 0-0 di Plzen, per volare in semifinale servirà vincere!