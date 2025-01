FIORENTINA-TORINO 1-1, RIVIVI IL LIVE DI FV

Fonte: Cronaca a cura di Niccolò Righi

90' + 4' - FINISCE SOTTO I FISCHI DEL FRANCHI IL MATCH TRA FIORENTINA E TORINO. CONTINUA LA CRISI DEI VIOLA, CHE IN SUPERIORITÀ NUMERICA DALLA MEZZ'ORA NON RIESCE AD ANDARE OLTRE L'1-1

90' + 3' - Parapiglia tra Folorunsho e Gineitis, ammonito il centrocampista romano

90' - Ammonito anche Gosens per un duro intervento su Adams. Intanto il quarto uomo comunica che il tempo di recupero sarà di 4 minuti

90' - Esce Colpani ed entra Kouame. Fischi per il Flaco

87' - Ci prova Beltran da dentro l'area ma la palla finisce alta. Buon ingresso dell'attaccante argentino

85' - Ultimo cambio per il Torino: esce Karamoh per Pedersen

83' - Palla larga per Colpani che la mette nel mezzo e trova Adli dal limite. Il tiro del francese è però debole e facile preda per Milinkovic-Savic

82' - Ci prova Ranieri con una deviazione sul cross di Dodo, palla che però finisce larga

78' - Braccio largo di Njie su Folorunsho e cartellino giallo per l'attaccante granata

76' - primi cambi anche per la Fiorentina, escono Gudmundsson e Mandragora per Beltran e Sottil

70' - LA PAREGGIA IL TORINO CON GINEITIS. Dopo un'occasione clamorosa precedente di Njie, pasticcio enorme di Comuzzo e Adli, con il centrale gigliato che appoggia per il francese che si fa anticipare da Gineitis e da pochi passi batte De Gea

67' - Si rifà vedere la Fiorentina dalle parti di Milinkovic-Savic. Buono spunto sulla sinistra di Folorunsho che crossa nel mezzo e trova una deviazione della difesa granata. Sulla respinta la palla finisce sui piedi di Gudmundsson, che scarica per Adli ma il suo tiro finisce alto

62' - Terzo cambio per Torino, con Borna Sosa che lascia il campo per infortunio e al suo posto entra Masina

57' - Primi cambi per il Torino: escono Tameze e Vlasic per Gineitis e Njie

54' - Fase di stallo del match, la Fiorentina si sta concentrando più a chiudere le linee di passaggio avversarie che a pressare in modo aggressivo gli avversari

45' - Inizia il secondo tempo con la prima palla del Torino. Nessun cambio per le due squadre

-------------------

45' + 2' - FINE PRIMO TEMPO AL FRANCHI. FIORENTINA AVANTI GRAZIE AL GOL DI KEAN AL 39', TORINO IN 10 PER IL ROSSO A DEMBELE

45' + 1' - TRAVERSA DEL TORINO! Sul cross granata Comuzzo prova a spazzarla ma, nel cadere, si calcia sul volto e la palla sbatte sulla traversa. Sull'azione c'era però un probabile fallo.

45' - Due minuti di recupero concessi da Marinelli

44' - Risponde subito la Fiorentina con il solito Kean che devia il cross di Gosens trovando una grande respinta di Milinkovic-Savic. Nell'azione il centravanti viola calcia Coco beccandosi un'ammonizione

43' - Che brivido per il Torino. Karamoh entra in area e, da posizione defilata, salta Colpani calciando sul palo lontano. Palla fuori, ma granata vicini al pareggio

42' - Fiorentina vicina al raddoppio con il cross teso di Gosens per Gudmundsson deviato però da un provvidenziale Maripan

39' - Finalmente i tre tenori viola! Gran cross dalla sinistra di Gudmundsson che trova una grande sforbiciata di Colpani. Il tiro dell'ex Monza viene respinto da Milinkovic-Savic, ma Moise Kean è bravo a ribadire in porta di testa. Si sblocca il match al Franchi

39' - GOL DELLA FIORENTINA. LA SBLOCCA MOISE KEAN DI TESTA!

33' - TORINO IN 10! ESPULSO DEMBELE! Il difensore granata, già ammonito, trattiene ripetutamente Folorunsho a centrocampo e Marinelli lo manda anzitempo sotto la doccia.

28' - COMUZZO SI DIVORA L'1-0! Dalla punizione guadagnata da Gosens palla perfetta di Mandragora che trova da solo in area Comuzzo. Il difesnore però non riesce ad inquadrare lo speccio e la palla termina al lato di Milinkovic Savic. Si resta sullo 0-0 ma che occasione per la viola

26' - Giallo per Dembele dopo l'intervento su Gosens. Grande palla di Colpani per Kean in profondità ma il difensore granata è bravissimo a chiuderlo, sulla respinta però il 2004 è in ritardo sul tedesco e si becca una ammonizione sacrosanta

25' - Pressa molto alto il Torino in questa fase di gioco, Fiorentina che fa fatica ad uscire

21' - Ancora una bella azione della Fiorentina, con Folorunsho molto bravo a prolungare per Kean il rilancio di Gosens. Il centravanti classe 2000 prolunga per Gudmudsson che trova una deviazione provvidenziale per Coco

18' - Cross dalla destra di Dembele che trova il colpo di testa di Tameze che però non risce a dare forza al pallone e trova i guantoni di De Gea

14' - SQUILLO DI GUDMUNDSSON! L'islandese dialoga sulla destra con Colpani e si accentra calciando di sinistro. Tiro centrale facilmente bloccato da Milinkovic-Savic. Continua a spingere però la Fiorentina

12' - Prima occasione per la Fiorentina innescata da un gran rilancio di Gudmundsson. Maripan combina un pasticcio ma prima Kean, poi Adli, sono troppo lenti a calciare e permettono ai granata di rientrare.

8' - Primo pericolo per la Fiorentina molto sbilanciata in avanti nell'occasione. Adams trova Lazaro sulla destra ma l'austriaco sbaglia lo stop e la difesa viola è brava a chiudere

5' - Altro buon recupero della Fiorentina sulla trequarti avversaria, ma il cross insidioso di Gosens non trova nessun compagno

3' - Partenza pimpante e aggressiva della Fiorentina, che pressa molto alta il Torino e ha in mano del pallino del gioco

1' - È iniziata al Franchi!

12.32 - Alla Fiorentina il primo pallone del match, che attaccherà nel primo tempo da sinistra verso destra, sotto i cantieri della Fiesole.

12:28 - Squadre in campo per il fischio d'inizio, la Fiorentina giocherà in classico completo viola, il Torino giocherà con la seconda maglia bianca

12:20 - La Fiorentina cerca la vittoria in casa, che le manca dallo scorso 8 dicembre. Il Torino invece non vince un match in trasferta dal 13 dicembre contro l'Empoli

Pochi minuti all'inizio di Fiorentina-Torino, queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Sottil, Beltran, Valentini, Moreno, Richardson, Harder, Parisi, Kouame.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembele, Maripan, Coco, Sosa; Tameze, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams.