Live Fiorentina-Como 0-2: rivivi la diretta testuale della partita!

vedi letture

--- FINE PARTITA ---

90'+6' - Finisce qui, a Firenze vince il Como 0-2.

90'+4' - Succede poco e nulla in questo recupero.

90' - 6 minuti di recupero.

86' - Ultimi assalti della squadra di Palladino, per segnare quantomeno la rete della speranza.

84' - Parisi riceve a ridosso dell'area comasca e calcia, trovando una deviazione in calcio d'angolo.

79' - Possesso palla del Como che gestisce il vantaggio.

77' - Beltran cade in area, non guadagnando né il rigore né il corner perché è sfortunato nel rimpallo con Kempf.

75' - Esce Gudmundsson per un problema alla schiena dopo una caduta di qualche minuto fa. Dentro Ndour.

72' - Diao! Vicinissimo al 3-0 il Como. Ci mette una pezza De Gea. L'esterno del Como rientra sul destro e calcia, respinge bene il portiere viola in corner.

70' - Altri cambi in casa viola: fuori Mandragora e Gosens, dentro Richardson e Parisi.

66' - NICO PAZ! IL COMO RADDOPPIA! L'argentino riceve palla in area, se la sposta sul mancino e lascia partire una conclusione a giro che sbatte sul palo e s'insacca sotto l'incrocio (anche per una leggera deviazione di Ranieri) alle spalle di De Gea.

64' - Giallo per Gudmundsson. Sbaglia di nuovo il controllo l'islandese che poi interviene in ritardo su Dossena.

63' - Gudmundsson perde un brutto pallone e dà il via libera a Da Cunha, che arriva fino all'area viola venendo però stoppato dall'ottimo recupero di Fagioli.

61' - Caqueret lancia in avanti per Nico Paz che entra in area, va sul sinistro e calcia trovando l'opposizione di Ranieri.

59' - Dodò sale sulla destra e va al cross, ma una deviazione porta il pallone facilmente tra le braccia di Butez.

57' - Ammonito Perrone per un fallo su Gudmundsson.

56' - La Fiorentina si ridisegna così: Beltran va a fare la punta, Gudmundsson dietro, Colpani va largo a destra, Folorunsho si sposta a sinistra e Fagioli arretra accanto a Mandragora.

55' - Primi cambi in casa Fiorentina: fuori Zaniolo e Cataldi, dentro Colpani e Gudmundsson.

54' - Partita sempre più nervosa, Mandragora allontana Zaniolo provocato da Dossena.

52' - Partita nervosa, vengono ammoniti Goldaniga e Folorunsho.

51' - Altro fallo su Folrounsho, stavolta da parte di Goldaniga. Si scaldano gli animi.

50' - Un po' di parapiglia in mezzo al campo tra Dodo e Valle per un fallo su Folorunsho.

48' - Diao viene servito in area ma, nel momento in cui vuole provare a calciare, commette fallo su Folorunsho.

46' - Inizia il secondo tempo!

---- INTERVALLO ----

45'+1 - Finisce qui il primo tempo, con il Como in vantaggio.

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero.

41' - DIAO! GOL DEL COMO! Vantaggio dei comaschi in contropiede. Dalla punizione per la Fiorentina il Como va in contropiede, difesa scoperta, Mandragora non riesce a fermare Diao che corre palla al piede e davanti a De Gea non sbaglia.

40' - Zaniolo difende un ottimo pallone sulla trequarti e subisce fallo da Dossena: punizione per la Fiorentina.

37' - Folorunsho si propone sulla destra e consegna la sfera a Zaniolo che, in area spalle alla porta, non riesce a girarsi e a chiudere l'azione.

35' - Strefezza da destra in area per Caqueret, sfortunato nel rimpallo con Ranieri non conquistando così il calcio d'angolo.

33' - Proteste di Zaniolo su un contatto in area di rigore tra lui e un difensore del Como.

32' - La squadra di Palladino un po' imprecisa nello sviluppo della manovra,

30' - Perrone riceve sulla trequarti e tenta conclusione, che finisce alta sopra la traversa.

29' - Grande chiusura di Pongracic su Diao. Nico Paz imbuca in area per l'esterno offensivo, che controlla e viene stoppato da Pongracic al momento del tiro.

28' - Gosens era diffidato, salterà la prossima gara contro l'Hellas Verona.

27' - Giallo per Gosens! Fallo in ritardo su Strefezza.

25' - Partita molto equilibrata con poche grandi occasioni da entrambi le parti in questi primi 25 minuti.

21' - Diao! Prima occasione per il Como. Da posizione defilata con il mancino Diao lascia partire un tiro potente ma centrale, respinge De Gea.

18' - Diao in area per Nico Paz, che dalla linea di fondo mette in mezzo ma la sfera viene intercettata da Ranieri.

16' - Fagioli! Servizio di Gosens da sinistra per l'ex Juve, conclusione e parata di Butez. L'esterno ex Inter e Atalanta era comunque partito in posizione irregolare.

14' - La Fiorentina prova ad orchestrare la sua manovra fin da De Gea, facendo girare la palla e cercando di sfruttare gli spazi alle spalle degli avversari.

11' - Provano a dialogare Zaniolo e Fagioli ma palla di quest'ultimo è troppo lunga per il numero 17 viola.

7' - Alla fine è Zaniolo che gioca come punta, mentre Beltran agisce da esterno sinistro.

5' - Ci riprova ancora Zaniolo! L'ex Atalanta da destra rientra sul mancino e calcia ma Butez blocca senza troppi problemi.

4' - Gosens! Altra occasione per la Fiorentina, stavolta sui piedi del terzino. Gran palla di Mandragora per il taglio di Gosens che controlla e calcia ma arriva la respinta in uscita di Butez.

1' - Zaniolo! Dopo 13 secondi appena, palla gol per la Fiorentina sui piedi di Zaniolo. Dal limite dall'area con il mancino, il tiro finisce alto.

1' - Si parte al Franchi, prima battuta alla Fiorentina.

12:25 - Squadre che stanno scendendo in questo momento sul terreno di gioco.

12:20 - Fra dieci minuti si comincia.

Fiorentina e Como si sfidano per la 25esima giornata di Serie A al Franchi. Una partita molto importante per le due squadre che vorrebbero i 3 punti per inseguire i rispettivi obiettivi: la squadra di Palladino per restare attaccata al treno che porta all'Europa, quella di Fabregas invece per mettere in cascina punti fondamentali per la salvezza, obiettivo complicatosi dopo gli ultimi risultati. Queste le formazioni scelte dai due allenatori:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, L.Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi; Zaniolo, Fagioli, Folorunsho; Beltran. Allenatore Palladino.

A disposizione: Caprini, Colpani, Comuzzo, Gudmundsson, Martinelli, Pablo Marì, Moreno, Ndour, Parisi, Richardson, Terracciano.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Da Cunha; Diao. Allenatore: Cesc Fabregas.

A disposizione: Vigorito, Reina, Kempf, Iovine, Cutrone, Douvikas, Jack, Ikoné, Engelhardt, Braunoder, Lesjak.