FIO-FRO, Festival del gol: 5-1 e prima gioia del 2024

Finisce con una “manita” viola il match del Franchi tra la Fiorentina e il Frosinone: la squadra di Italiano batte infatti i ciociari per 5-1 e trova finalmente il primo successo del 2024, mettendosi (forse) alle spalle la crisi di inizio anno nuovo. Pronti-via e i viola rischiano con un pallone perso da Martinez Quarta ma poi mettono la freccia e nella prima frazione segnano tre volte: prima con Belotti (al 110° gol in Serie A) al 16’ su assist di Ikoné, poi con il francese al 19’ (tiro dell’ex Lille deviato da Okoli) e poi al 43’ con un colpo di testa di Martinez Quarta su angolo. In mezzo un errore a porta vuota di Gonzalez che però nella ripresa con un tiro di prima sul secondo palo porta sul 4-0 la partita, riaperta nel finale su punizione dal limite da Mazzitelli (tiro deviato da Milenkovic).

A istanti dal fischio finale, quinta rete viola con Barak, da poco entrato in campo. La Fiorentina con questo successo sale a quota 37 punti in classifica e - in attesa dei risultati di Bologna e Napoli - torna in zona-Europa.