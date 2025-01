È L'ORA DEL TRIDENTE KEAN-GUD E BELTRAN. IL PATTO DEL SUSHI UNA BUONA IDEA DI PALLADINO CHE DEVE RIDURRE I MAL DI PANCIA. PRADÈ CERCA UN ESTERNO PIÙ FORTE DI MAN. LA CESSIONE DI KAYODE UN ERRORE, VA BLINDATO SUBITO COMUZZO

FirenzeViola.it

Che belli i tempi del patto della bistecca. Che belle le tavolate con Bati e Rui a fare da capi banda. Poi, anni dopo, è arrivato il patto della "ribollita". Stavolta Palladino ha riunito il suo spogliatoio in un ristorante di sushi. I tempi cambiano. Mi fanno sentire ancora più vecchio. Speriamo però che l'idea funzioni. Dopo i gridi di dolore di capitan Ranieri e di Gosens, dopo le deludenti esibizioni contro Monza e Torino, è chiaro che qualcosa non funziona dentro il gruppo. O che qualcosa nei rapporti tra i calciatori si è incrinato. Capita. Il sushi ci restituirà la vera Fiorentina? Di sicuro non riesco a leggere la presenza al ristorante anche di Biraghi come il segnale di un possibile ritorno in pista dell'ex capitano.

Biraghi ha chiuso con la Fiorentina. Se ne andrà ma non da nemico. Se ne andrà perché un percorso è finito. Mi aspetto che prima di salutare lui parli un ultima volta a Firenze da leader. Da erede di Astori. Non ho mai amato il Biraghi calciatore ma ho sempre apprezzato il Biraghi capitano. Leale, coraggioso, onesto. Capitolo mercato. Svanito il sogno Luiz Enrique si parla molto di Man. Il rumeno ha talento ma non mi accende. Anzi, sono sicuro che Pradè stia lavorando a un profilo ben più ambizioso. Un colpo alla De Gea o alla Gosens. Solo se non restasse nulla nelle reti del diesse viola allora si tornerebbe all'assalto di Man.

Non mi piace neppure Cristante. Ha un ingaggio molo alto e non è il centrocampista da corsa utile per completare il tridente con Cataldi e Adli. Anche in questo caso ho la sensazione che la Fiorentina stia cercando nel mercato internazionale. A meno che il Genoa, di colpo, non si renda disponibile a parlare del gioiello Frendrup. Per acquistare questo talento il presidente Commisso sarebbe disposto ad autorizzare un anticipo di cassa. Ipotesi al momento piuttosto remota.

Sono in tanti a chiedermi un giudizio sull'operazione Kayode. Io non avrei perso il controllo su questo talento. E' vero, dopo una stagione fantastica il ragazzo si è smarrito. Ma l'esplosione di Dodò lo ha schiacciato. Siamo sicuri che non abbia i numeri per diventare un top? Io ho qualche dubbio. Diciamo che con questa operazione i dirigenti viola si sono assunti un grande rischio.

Chiudo parlando della sfida con la Lazio. Ero e resto convinto che sia necessario inventare qualcosa di nuovo. Cosa? Magari passare a un 4-3-2-1. Dando finalmente fiducia al nostro tridente di potenza e qualità con Kean, Beltran e Gud insieme. Una scelta coraggiosa? Certo. Ma a mio giudizio inevitabile. Per uscire da questo tunnel serve andare oltre la normalità. Il già scritto. Abbiamo tre attaccanti di valore e allora facciamoli giocare insieme.