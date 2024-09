CHIUSO IL MERCATO ESTIVO 2024, AD OGGI UN PASSIVO DI 30 MILIONI. TRA OBBLIGHI DI RISCATTO E BONUS CHIUSURA IN PARI. I NUMERI DELLE SESSIONI DELL'ERA COMMISSO

FirenzeViola.it

Da pochi giorni si è chiusa la campagna acquisti e trasferimenti estiva della Fiorentina. Una sessione con luci e ombre, che solo i risultati sul campo potrà definire in maniera più chiara. Sul tavolo, come sempre, oltre al valore o meno degli atleti acquisiti e ceduti, ballano milioni di euro. Ma rispetto alle passate stagioni dell'era Commisso, dal punto di vista strettamente pecuniario, come si è comportato il club gigliato?

Ripercorriamo (grazie ai dati estrapolati da Transfermarkt.it), tutte le sessioni (estive e invernali) della società viola.

Nell'estate del 2019, anno dell'arrivo di Commisso a Firenze, furono spesi 29,54 milioni per i nuovi atleti in maglia viola e si ricavarono 14,24 milioni dalle cessioni. Si tratta come sempre, sia in entrata, sia in uscita, di cessioni/acquisizioni a titolo definitivo, prestiti con diritto o obbligo di riscatto. Tra gli acquisti dell'estate 2019, spiccano Pulgar (12,3 milioni) e Pedro (11); tra le cessioni Vitor Hugo (5,5), Norgaard (3,5) e il prestito di Simeone (3). Il calciomercato invernale del 2020 fece uscire dalle casse gigliate 26,9 milioni, tra cui si segnalano 19,5 per Amrabat, che sarebbe arrivato la stagione successiva dal Verona e 3 milioni per il prestito di Cutrone. In uscita gli introiti furono davvero modesti, 1,08 milioni, di cui 1 per il prestito al Flamengo di Pedro. Il saldo della stagione 2019-20, tra acquisti e cessioni fu negativo per circa 41 milioni.

Nell'estate del 2020 54,5 milioni per assicurarsi le prestazioni, tra l'altro, di Kouamé (15,5), Duncan (15), Quarta (13) e Lirola (11). Dalle uscite arrivarono 44,4 milioni, le principali operazioni di cessione furono Veretout (17,5), Simeone (13), Chiesa (12,6 per il prestito con obbligo di riscatto). L'inverno 2021 segnò 5,3 di spese (di cui 4,5 milioni per Kokorin), mentre i ricavi dalle partenze furono pari a 15,49 milioni (14 milioni dalla cessione a titolo definitivo di Pedro). Il saldo del calciomercato della stagione 2020-21 fu sostanzialmente in pareggio.

L'estate 2021 vide 36,5 milioni di costi per acquisire i calciatori, su tutti Nico Gonzalez (24,5), poi Igor (7,65) e 1,5 milioni per il prestito di Torreira. 30,6 milioni i ricavi, che tra l'altro videro le partenze di Lirola (13), Lafont (7,5), Pezzella, (3,25), Ceccherini (3) e Hancko (2,5). L'inverno 2022 registrò 30,9 di spese (15,5 per Cabral, 15,4 per Ikoné), ma entrarono 83,5 milioni per la vendita di Dusan Vlahovic alla Juventus. Il saldo del calciomercato della stagione 2021-22 fu molto positivo per le casse viola: quasi 47 milioni.

L'estate 2022 registrò arrivi per 25,55 milioni, Dodo (15,4) e Mandragora (8,2) furono gli acquisti più onerosi. Dalla campagna cessioni si ottennero 50,23 milioni, 44,6 arrivarono soltanto da Chiesa (riscattato dalla Juventus), più altre operazioni minori tra cui emergono Pulgar e Dragovski. L'inverno 2023 comportò spese per 12,06 milioni, di cui 7,86 solo per Barak. I ricavi da trasferimento ad altre squadre generarono 500.000 euro (per il prestito di Maleh, le altre operazioni non generarono ricavi). Il saldo della stagione 2022-23 fu positivo per circa 13 milioni.

L'estate 2023 per i nuovi calciatori furono investiti 44,85 milioni, per l'acquisizione di Beltran, Nzola e Parisi furono necessari 35 milioni. Dalle uscite si ricavò 62,28 milioni e le operazioni più fruttuose furono Cabral (20), Igor (16,5) e Ambrabat (9 per il prestito), Terzic e Maleh fecero entrare nelle casse gigliate complessivamente 10,4 milioni. Nell'inverno 2024 si spesero 750.000 euro per il prestito di Belotti dalla Roma, mentre dalle uscite la Fiorentina ricavò 100.000 euro dal prestito di Brekalo. Positivo il saldo della stagione 2023-24 per quasi 17 milioni.

Eccoci all'estate 2024 e la campagna acquisti da poco conclusa. 57,97 milioni di euro spesi per garantirsi, tra l'altro, le prestazioni di Pongračić (15), Kean (13), Richardson (9), Gudmundsson (8 per il prestito), Moreno (5), Colpani (4 per il prestito). Le uscite hanno generato ricavi per 28 milioni: Milenkovic (14,3), Munteanu (2,3), Amrabat (2 per il prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni). Poi c'è la cessione di Gonzalez alla Juventus. Per adesso i bianconeri hanno versato 8,4 milioni, ma con l'obbligo di riscatto (al verificarsi di probabilissime condizioni), l'operazione, come annunciato dal club bianconero, ai fini contabili risulta come acquisizione a titolo definitivo per un importo complessivo di 33 milioni (più ulteriori bonus in favore dei Viola). A oggi il saldo del calciomercato è negativo di circa 30 milioni, ma tenendo conto degli obblighi di riscatto di Gonzalez e Amrabat e gli esborsi che la Fiorentina verserà ai club per bonus e riscatti, la sessione estiva della società viola, complessivamente, sarà in equilibrio.

Va ricordato che le compravendite raramente sono saldate (in entrata e in uscita) in un'unica soluzione, ma il pagamento viene ripartito su più stagioni. Inoltre un calciatore (ceduto o acquistato) nel corso degli anni può maturare dei bonus in base alle prestazioni sportive, o generare una percentuale da girare al club originario per la rivendita a un'altra squadra. Le cifre indicate, in ogni caso, sono verosimili e offrono un quadro chiaro delle operazioni effettuate dalla società viola.