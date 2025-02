Che impresa dei viola. Fiorentina, assalto Champions con i rinforzi invernali. Kean un fenomeno: la società gli rinnovi il contratto togliendo la clausola

Una serata da sogno. Una di quelle che verrà ricordata nel tempo. Il 3 a 0 rifilato all’Inter che vuole Champions e scudetto è una grande impresa. E dire che mi sarei accontentato di mettere la firma sul pareggio. Ero completamente fuori strada. Difficile trovare parole e aggettivi per raccontare questa sfida. I giocatori sono stati tutti splendidi. Ci hanno messo testa. Gambe e cuore. Non solo. Questo trionfo suona come una sfida al campionato. Questa Fiorentina, con i rinforzi che sono arrivati dal mercato invernale e che potrà utilizzare lunedi sera a San Siro, può puntare alla qualificazione per la zona Champions. Il presidente Commisso e i suoi manager hanno fatto una campagna acquisti ambiziosa.

Kean fenomenale, clausola da eliminare

L’altra squadra, quella che ha travolto i nerazzurri, ha risposto in maniera altrettanto ambiziosa. E ora? Palladino avrà qualche giorno di tempo per mescolare le due Fiorentine. Trovando il giusto cocktail. Il tecnico ha dimostrato di saper dare personalità al suo gruppo. Merita la massima fiducia. Ci sarà da divertirci. Un discorso a parte lo merita Kean. Un fenomeno. Un altro capolavoro della società e del tecnico che hanno preso un attaccante in crisi d’identità, con zero reti realizzate nella stagione scorsa, e l’hanno trasformato in una stella del campionato. Ci verrebbe di chiedere a Pradè un altro miracolo e cioè di convincere Moise ad allungare il contratto (con il giusto adeguamento economico) togliendo quella clausola da 50 milioni che onestamente ci spaventa. Questo Keam li vale tutti. Anzi penso e temo qualcosa in più. La Fiorentina ha un bomber di livello mondiale ed è appena un Duemila. Intorno a lui e alle altre stelle e stelline viola si può costruire un progetto fantastico.

Ha giocato anche Bove

Vorrei chiudere ricordando che questa è stata la notte anche di Bove. Anche lui ha giocato seduto in panchina. Credo che anche lui si sia emozionato. In campo i giocatori in maglia viola sembravano avere tutti la grinta di Edo.