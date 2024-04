BRAVA FIORENTINA, UNA VITTORIA CHE AIUTA. L'ORGOGLIO VIOLA CONTRO LA FORZA DELLA DEA. I NUMERI DICONO CHE GASPERINI SOFFRE ITALIANO. RANIERI ORA È UN DIFENSORE DA NAZIONALE. BENTORNATO GAETANO CASTROVILLI

FirenzeViola.it

Italiano ha fatto la cosa giusta, ha rivoltato la squadra come fosse un guanto. Rispetto al Viktoria Plzen ne ha cambiati nove, ad eccezione di Terracciano e Ranieri. E non è un caso: portiere e centrali sono titolari inamovibili. Il primo perché è un numero uno affidabile - speriamo che ora tutti lo abbiano capito -, il secondo perché è di gran lunga il miglior difensore viola. I progressi di Ranieri hanno sbalordito anche chi scrive, adesso merita la Nazionale, quantomeno una convocazione. Ma restiamo su Italiano.

Vincenzo dopo la partita ha spiegato che quelli rimasti a casa avevano qualche problema e andavano preservati. Benissimo, diciamo che ci crediamo fino ad un certo punto, ma Italiano ha fatto bene a parlare in questo modo. Perché acciacchi piccoli o grandi a parte, era necessario preparare con tutti i dettagli la trasferta di Coppa Italia di Bergamo. Italiano era convinto che quelli che sarebbero andati in campo a Salerno avrebbero fatto bene e anche in questo ha avuto ragione. Per carità, non abbiamo visto una Fiorentina trascendentale, soprattutto opposta ad una squadra che nelle ultime 16 gare ha racimolato solo 3 punti, ma i viola l'hanno voluta vincere questa partita e alla fine ha centrato l'obiettivo. Con i gol di Kouame - si è confermato un ottimo colpitore di testa - e di Ikonè che si è riscattato dopo aver fallito una rete incredibile nel primo tempo. Una nota di merito per Castrovilli: Gaetano è tornato e ha giocato una buona partita. Mancava dal 2 giugno a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Peccato che a giugno vada via a zero euro.

La partita di Salerno, incastrata tra i quarti di finale di Conference e la semifinale di Coppa Italia, era meno semplice del previsto. Italiano doveva prendersi la vittoria e al tempo stesso risparmiare il maggior numero possibile di giocatori. Ha ottenuto il risultato sperato, brava Fiorentina, e adesso può puntare tutto sul 24 aprile a Bergamo.

L'Atalanta è carica, ha vinto anche ieri sera a Monza, seppur con un po' di fortuna perché il palo al 95' di Maldini ha qualcosa di clamoroso. Ma quando le cose girano per il verso giusto i trionfi non si fanno attendere. L'Atalanta è più forte della Fiorentina, lo sappiamo bene, ma potrebbe non bastare. Gasperini ha cambiato 8 di uomini rispetto alla gara col Liverpool. I viola possono mettere sul piatto un grande orgoglio, sulla base anche della vittoria dell'andata a Firenze (1-0). Sarà una battaglia sportiva e crediamo che la Fiorentina farà una grande prestazione. I numeri raccontano che Gasperini soffre Italiano: su 9 confronti totali tra i 2 allenatori, il viola si è imposto in 5 occasioni. Il Gasp non è facile da affrontare e allora la statistica di Italiano vale doppio. Prepariamoci a tutto mercoledì, la qualificazione alla finale è all'insegna del grande equilibrio, seppur i viola vadano al Gewiss con 2 risultati su 3 a disposizione. Non sappiamo come finirà, ma siamo certi che la Fiorentina si accinga a vivere un altro finale di stagione interessante. Per il secondo anni consecutivo se consideriamo le coppe, ma mettiamoci dentro anche il 21/22 quando Italiano ha riportato in Europa la Fiorentina dopo tanto tempo. Questo è l'elemento più bello: ci sono state annate in passato in cui ad aprile si progettava soltanto il futuro. Ora, invece, si programma il presente. A cominciare a Bergamo.