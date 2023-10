BALDANZI TALENTO DA BLOCCARE A GENNAIO E PRENDERE IN ESTATE. LA QUALIFICAZIONE CHAMPIONS POTREBBE AIUTARE LA VIOLA A TENERE ARTHUR. SOTTIL DEVE CERCARE NUOVE SFIDE. PERCHÉ ITALIANO DOVREBBE PREFERIRE IL CAOS NAPOLI A UNA FIORENTINA CHE CRESCE?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

È piccolo di altezza? E allora? Nel calcio il talento vale più dei centimetri e Tommaso Baldanzi di qualità ne ha in dosi industriali. La Fiorentina dopo Parisi deve bloccare velocemente un altro gioiello dell'Empoli. E' chiaro che il presidente Corsi non lo cederà mai a gennaio. I suoi gol sono l'unica vera arma che hanno gli azzurri per restare in Serie A. Ma sono sicuro che Corsi sarebbe pronto a venderlo nel mercato invernale a patto di poterlo tenere fino al termine del campionato. Farebbe cassa per il futuro, farebbe felice il suo gioiellino che cerca un progetto più prestigioso e conserverebbe buoni rapporti con la Fiorentina. Tutto torna. Certo, Rocco Commisso dovrebbe fare un anticipo di cassa. Ma ne varrebbe la pena. Il Presidente si regali Baldanzi per il futuro esattamente come fece con Amrabat. Aspettare sarebbe pericoloso. Mi risulta che Conte straveda per questo talento e lo inserirà ai primi posti nella lista dei giocatori desiderati quando a luglio sposerà una nuova sfida professionale. Probabilmente con la Roma. E allora come minimo Baldanzi costerebbe di più. In questi giorni c'è anche chi ha dubbi sul ruolo di Tommaso. Penso che Baldanzi possa giostrare da esterno d'attacco e anche da sottopunta. Nico da una parte, Baldanzi dall'altra. Niente male, giusto?

In questa sosta per la Nazionale si è parlato molto anche del contratto di Arthur. Come fare a trattenere il brasiliano? Il riscatto da versare alla Juve non è un ostacolo insormontabile. Soprattutto se il giocatore sposasse il progetto viola. Dai venti milioni previsti si potrebbe scendere a 16-17. Il vero problema è l'ingaggio. Fuori dalla portata della Fiorentina. Come dribblare questo problema? Intanto per immaginare un accordo con Arthur bisogna che la Fiorentina centri un'impresa incredibile cioè conquisti un posto nella prossima Champions. I soldi veri dell'Europa potrebbero permettere alla società viola di mettere sul piatto un contratto lungo spalmando quello attuale. Senza nulla togliere a Maxime Lopez che è un ottimo giocatore il brasiliano ha qualcosa di speciale. Riempie il campo con la sua classe e la sua personalità, Vediamo come finirà la stagione della Fiorentina.

Chi invece devi andare a cercare nuove motivazioni è Sottil. Apprezzo da sempre questo giocatore. In passato, beccandomi critiche e sorrisetti ironici, ho sostenuto che era più decisivo di Chiesa. Gli infortuni a raffica lo hanno mandato in tilt. Una parte di Firenze lo ha bocciato senza appello. E non è facile giocare in maglia viola quando una parte del Franchi mormora o brontola al primo tocco sbagliato. Sarebbe importante che la Fiorentina riuscisse a cederlo solo in prestito conservando il diritto di riscatto. Continuo a pensare che Sottil un giorno o l'altro possa esplodere. Lo dovesse fare con un'altra maglia sarebbe veramente fastidioso.

Chiudo con una riflessione su Italiano. Radio mercato assicura che in estate andrà al Napoli. E io mi chiedo perché un tecnico lanciato come lui dovrebbe scegliere un club che appare in grande confusione. E che, non dimenticatelo, ha perso il diesse Giuntoli, il vero bomber della squadra. Italiano deve restare a Firenze perché il progetto viola è invece in continua crescita. E perché finalmente la dirigenza ha accettato di ascoltare (e se possibile accontentare...) le sue richieste. Riparliamone tra un paio d'anni. Chi non ama Italiano vorrebbe Thiago Motta. Un ottimo professionista. Ma per me oggi Italiano è più forte.