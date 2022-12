VIOLA, Programma di domani: partenza per Bucarest

La Fiorentina prosegue il periodo di preparazione alla seconda metà di stagione. Come appreso dalla nostra redazione, domattina la squadra si allenerà alle 11 al centro sportivo Davide Astori, poi pranzerà e in seguito partirà per Bucarest. In Romania la squadra viola affronterà Borussia Dortmund e Rapid Bucarest nell'International Cup. Le gare si svolgeranno il 10 dicembre alle ore 12 italiane.