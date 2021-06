SOTTIL, È stato riscattato dal Cagliari. Sabato…

Arrivano novità importanti in merito al futuro di Riccardo Sottil. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il tecnico Leonardo Semplici, vorrebbe trattenere il calciatore classe '99 in Sardegna. Il Cagliari, dal canto suo, ha provato a rinnovare il prestito ma la Fiorentina ha rifiutato. Proprio per questo (come già anticipato da FV) la società sarda ha deciso di riscattare il calciatore per una cifra intorno agli 11 milioni. I viola hanno tempo di esercitare il controriscatto, fissato a 13,5, entro sabato 19 giugno, in caso contrario Sottil diventerà a tutti gli effetti un giocatore rossoblu.