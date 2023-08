SOTTIL, Due squadre di Serie A su di lui: ecco quali

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Tra i giocatori della Fiorentina il cui destino attende ancora di essere definito c'è Riccardo Sottil. L'esterno classe '99 è reduce da mesi molto complicati a causa di un grave infortunio alla schiena che l'ha tenuto totalmente fermo dal settembre scorso fino al termine della stagione passata, in cui è comunque rientrato solamente per alcune fugaci apparizioni.

Legato ai viola da un contratto in scadenza nel 2026, l'esplosione di Sottil è stata ancora rimandata: lui stesso in una recente intervista si è comunque detto fiducioso di poter continuare a Firenze e di poter trovare finalmente il suo spazio, anche se sul suo conto qualche interessamento sta iniziando a emergere. Secondo quanto appreso, il nome di Sottil è sul taccuino di mercato sia del Monza che del Frosinone, che lo prenderebbero volentieri per rinforzare le proprie rose. C'è però un aspetto che potrebbe condurre la Fiorentina a valutarne la permanenza: la sua condizione di cresciuto nel vivaio della società lo rende particolarmente utile nella compilazione delle liste sia per la Serie A che in Conference League.