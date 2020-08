IND.FV, Maglie RDK fuori entro il 22: ma l'evento...

C’è grande fermento a Firenze per quelle che saranno le nuove maglie da gioco della Fiorentina, che per la prima volta (e almeno per i prossimi quattro anni) dopo il lungo matrimonio con Le Coq Sportif saranno griffate da Robe di Kappa. Rispetto alle ultime stagioni però - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - non è previsto al momento nessun evento pubblico per la presentazione delle nuove divise da gioco, in virtù delle rigide norme anti-assembramento che sono ancora in vigore e che non permetterebbero dunque la realizzazione dell’evento, e questo vale sia per i tifosi che per la stampa (la Fiorentina, dal post-lockdown, non ha mai svolto una conferenza con la presenza dei giornalisti).

Molto probabile pertanto che il “lancio” delle magliette (la prima viola, la seconda bianca e la terza rossa con croce grigio-bianca in onore di San Giovanni) avvenga in modo virtuale sia sul sito della Fiorentina che su quello di RDK, che già da qualche giorno ha pubblicato sui suoi social i completi di alcuni club esteri come Magonza, Aston Villa (e pare che le maglie per Pezzella e compagni saranno molto simili per struttura a quelle degli inglesi) e Monaco. Quando avverrà tutto questo? Sicuramente prima del 22 di agosto, giorno in cui la Fiorentina Femminile farà il suo esordio in campionato inaugurando le nuove casacche, sulle quali la Primavera pochi giorni dopo (il 26) tenterà di cucire sopra la coccarda tricolore della Coppa Italia.