IND.FV, DiFra, staff al top: l'ex vice-Sarri e psicologo

In attesa di capire se davvero Eusebio Di Francesco sarà il nuovo allenatore della Fiorentina (al momento tra i tecnici italiani è il favorito di Rocco Commisso), l’ex mister giallorosso da tempo ha scelto di rinnovare in modo piuttosto importante il suo staff tecnico, alla luce anche di quelle che sono state le due ultime deludenti esperienze a Roma (il secondo anno) e in special modo alla Sampdoria. Gli unici assistenti che rimarranno nel suo storico gruppo di lavoro sono il collaboratore tecnico Romano e il preparatore atletico Giammartino mentre - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - sono due le nuove figure che spiccano nel suo nuovo team.

Innanzitutto il vice allenatore, ruolo che sarà ricoperto dallo storico vice di Sarri Francesco Calzona, che curerà in particolar modo la fase difensiva che durante l’esperienza in azzurro dell’attuale tecnico della Juve era stata uno dei punti di forza del Napoli (la tesina di Calzona esposta nell’esame finale a Coverciano, che ha come argomento l’uso del drone nell'organizzazione dei movimenti in difesa, è ancora oggi uno dei testi più studiati). E poi un’altra figura, questa assolutamente innovativa, ovvero quella di uno… psicologo: per non lasciare nulla di intentato e superare nel miglior modo possibile i momenti di difficoltà durante la stagione, Di Francesco ha scelto di dotarsi nel suo staff di una figura di sostegno che possa essere un punto d’appoggio per i giocatori fornendogli strumenti funzionali al miglioramento della prestazione. Cambierà infine anche il match analyst.