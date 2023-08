IND.FV, Savorani: doppio incarico Italia-ACF. Le veci...

FirenzeViola.it

Si preannuncia un doppio incarico tra il viola e l'azzurro quello che riguarderà il preparatore dei portieri della Fiorentina Marco Savorani: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, trova conferme quanto scritto in questi giorni dalla stampa sportiva circa il nuovo incarico dell'allenatore degli estremi difensori gigliati all'interno del nuovo staff dell'Italia guidato dal neo ct Luciano Spalletti.

Savorani - legato alla Fiorentina da un contratto annuale che non preclude la collaborazione con le Nazionali - lavorerà dunque al Viola Park durante il normale periodo di campionato e si trasferirà a Coverciano nel corso delle soste di Serie A e Coppe per lavorare con i portieri azzurri. Ad allenare Terracciano, Christensen e Martinelli resterà in quei giorni il suo collaboratore Sabino Oliva, di recente (circa un mese) entrato a far parte del team di lavoro di Vincenzo Italiano come vice di Savorani.