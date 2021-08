IND. FV, Osservatori U.21 tedesca per Gentile

Un'altra fuga di un viola-azzurro verso le nazionali estere? Dopo Maleh potrebbe toccare anche a Gentile. La Fiorentina Primavera riprenderà il suo cammino stagionale sabato prossimo contro la Juventus. Ad assistere alla sfida, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, ci saranno anche osservatori della Germania Under 21. Nel mirino appunto Davide Gentile, difensore classe 2003 prelevato dal Benevento la scorsa stagione, che ha doppio passaporto visto che sua madre è tedesca. Per lui, che è nel giro delle nazionali azzurre giovanili, potrebbe dunque esserci la chiamata della nazionale tedesca (under 21 ovviamente) alla quale il giocatore sarebbe interessato a rispondere.