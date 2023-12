IND. FV, Nico resta in dubbio per la Roma

Fonte: Niccolò Santi

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Contrariamente a quanto comunicato nei giorni scorsi in via informale dalla società, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Nico Gonzalez sarebbe in dubbio per la sfida di domenica sera contro la Roma. Il calciatore argentino non sarebbe stato convocato dal tecnico Vincenzo Italiano per la sfida di Coppa Italia contro il Parma a causa di un risentimento muscolare.