INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MINACCE? ECCO DI COSA PARLA COMMISSO Rocco Commisso durante l'intervista ha parlato di offese e minacce che sarebbero arrivate alla Fiorentina e ai suoi dipendenti, soprattutto negli ultimi due mesi. Finito il campionato infatti tra attesa per il calciomercato, la vicenda Gattuso e il caso Antognoni sui... Rocco Commisso durante l'intervista ha parlato di offese e minacce che sarebbero arrivate alla Fiorentina e ai suoi dipendenti, soprattutto negli ultimi due mesi. Finito il campionato infatti tra attesa per il calciomercato, la vicenda Gattuso e il caso Antognoni sui... NOTIZIE DI FV ROSA, TRA RIENTRI ED EX PRIMAVERA SONO 51 I VIOLA Il primo luglio inizia ufficialmente la stagione sportiva 2021/2022, almeno per i contratti: sono infatti molti i calciatori di proprietà della Fiorentina che, al termine dei propri prestiti, rientreranno alla base. A questi vanno aggiunti anche i giocatori... Il primo luglio inizia ufficialmente la stagione sportiva 2021/2022, almeno per i contratti: sono infatti molti i calciatori di proprietà della Fiorentina che, al termine dei propri prestiti, rientreranno alla base. A questi vanno aggiunti anche i giocatori... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 luglio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi