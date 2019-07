IND. FV, Limatola non è più nell'organigramma viola

Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, Leonardo Limatola non fa più parte dello staff della Fiorentina. L'ormai ex Responsabile della Pianificazione e del Controllo, che entrò in società con la nomea di esperto di fantacalcio, affiancando Pradè nel mercato invernale del 2016 (quello in cui arrivò Benalouane), oltre che uomo fedelissimo di Cognigni che viveva a Milano se non per un paio di giorni la settimana a Firenze, è quindi fuori dall'organigramma della nuova Viola a stelle e strisce.

