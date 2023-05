IND. FV, Le ultime: in mediana Castrovilli in pole

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Con l'avvicinarsi della partita tra Basilea e Fiorentina, filtra qualche indiscrezione che Firenzeviola ha raccolto sulla possibile formazione, con Gaetano Castrovilli che dovrebbe partire titolare. A lasciargli il posto dovrebbe essere Rolando Mandragora così che la coppia in mediana dovrebbe essere quella formata da Amrabat e appunto Castrovilli. Nessun problema invece per Gonzalez che dovrebbe partire regolarmente dal 1', nella speranza che come a Poznan diventi uno dei trascinatori della Fiorentina. Ancora poche ore e lo sapremo.