IND.FV, Juv-Fio: il settore ospiti è già tutto sold-out

La vendita libera dei tagliandi per il settore ospiti di Juventus-Fiorentina è già terminata: nel giro di poche ore infatti - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - i circa 2mila tagliandi messi a disposizione dal club bianconero (da stamani alle 10) per lo spicchio dell'Allianz Stadium dedicato ai tifosi viola in occasione della sfida di Coppa Italia del 20 aprile sono andati esauriti, com'era facile prevedere data l'importanza della partita e l'entusiasmo del pubblico di Firenze da un po' di tempo a questa parte. Da capire se, a differenza della gara di campionato di novembre, stavolta la tifoseria organizzata deciderà di partecipare per dare il proprio sostegno alla formazione di Vincenzo Italiano.