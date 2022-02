IND. FV, Il ct della Polonia a Firenze per i due viola

Czesław Michniewicz, neo ct della Polonia dopo le dimissioni burrascose di Sousa che ha lasciato la Nazionale per il Brasile, nei giorni scorsi è stato in Italia dove ha incontrato alcuni giocatori polacchi che giocano in serie A. In alcuni casi ci sono anche le foto di rito a testimoniarlo, come nel caso di Zielinski a Napoli, uno dei primi con il quale il ct ha preso un caffè parlando degli spareggi di fine marzo della Polonia con la Russia per andare in Qatar e delle sue idee tattiche per la Nazionale. E secondo quanto raccolto da Firenzeviola il ct domenica, in forma meno pubblica visto anche il ko del giorno prima della Fiorentina, ha incontrato a Firenze anche i due viola Dragowski e Piatek. Il ct in realtà era anche allo stadio sabato sera, ma Dragowski è rimasto in panchina e Piatek ha giocato solo uno spezzone. Michniewicz fa monitorare dal suo staff (ufficializzato oggi) anche il viola in prestito all'Empoli Zurkowski.