IND.FV, Il 2000 Lakti va in prestito al Renate: è fatta

Un’altra pianticella viola (anche se in questo caso di ritorno) è pronta a spiccare di nuovo il volo, per il momento lontano da Firenze: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it nelle ultime ore è stato definito il passaggio al Renate del centrocampista albanese classe 2000 Erald Lakti, di proprietà della Fiorentina e la scorsa stagione in prestito al Gubbio. Per il mediano, autore di una buona annata in Umbria, contratto di un anno con la formula del prestito. In attesa di tornare a Firenze da protagonista...