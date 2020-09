IND. FV, Gori in uscita: è ad un passo dal Vicenza

Si stanno smuovendo tante trattative in uscita in casa Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda alcuni dei profili più giovani. Come nel caso di Gabriele Gori: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, l'attaccante classe '99 è ormai ad un passo dall'accasarsi al Vicenza, club neo-promosso in Serie B che lo acquisirà con la formula del prestito dalla società viola. Affare in dirittura d'arrivo, con Gori che ha scelto come destinazione la realtà che più si è interessata a lui tra le varie richieste ricevute nel corso delle ultima settimane. Su tutte quella del Perugia, che aveva trovato rapidamente l'accordo con la Fiorentina ma non col giocatore, intenzionato ad affrontare un'avventura in Serie B. Adesso sarà accontentato.