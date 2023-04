IND.FV, Finale Roma: ai viola la curva Sud. E la maglia...

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Iniziano ad emergere i primi dettagli sulla finale di Coppa Italia che la Fiorentina giocherà il 24 maggio a Roma contro l'Inter. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, ai tifosi viola, esattamente come nella finale contro il Napoli del 2014, verrà riservata la Curva Sud (quella solitamente occupata dai tifosi della Roma per le proprie gare casalinghe) e la tribuna Monte Mario, mentre all'Inter la Curva Nord (anche in virtù del gemellaggio con gli ultras della Lazio) e la tribuna Tevere. La Fiorentina avrà peraltro il particolare di essere la società "ospitante" della sfida e dunque potrà giocare con la maglia viola (i nerazzurri dunque giocheranno con la tenuta da trasferta).