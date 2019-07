IND. FV, Drago: ecco cos'è accaduto al primo incontro

Linea dura della Fiorentina di fronte alla richiesta di Dragowski di un milione di ingaggio. Dragowski infatti non è ancora convinto se accettare di rimanere come titolare della Fiorentina o puntare ad un contratto economicamente migliore in Inghilterra. Ma la società non ha intenzione di cedere per ora e tiene fin dal primo incontro una linea abbastanza dura. Nel primo colloquio infatti, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, alla richiesta dell'agente del portiere di avere un contratto più alto rispetto ai 600mila euro che il clubha offerto, la dirigenza viola ha battuto il pugno sul tavolo dicendo allora di portare 15 milioni se voleva andare via ed ha lasciato la stanza. A quel punto anche l'agente se n'è andato tanto che il club ha dovuto richiamarlo per un secondo appuntamento.