IND.FV, Coreografia Fio-Juv: la curva la farà domenica

Il grande lavoro della Curva Fiesole in vista di Fiorentina-Juventus - gara nella quale era prevista una maxi coreografia che unisse presente e passato del tifo viola - non è certo andato perduto. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it l'occasione giusta per vedere realizzata la coreografia che doveva essere eseguita in occasione del match coi bianconeri (e che poi è stata rinviata in virtù dell'assenza dallo stadio del tifo organizzato per solidarietà alle popolazioni toscane alluvionate) sarà infatti domenica prossima in occasione della sfida del Franchi contro il Bologna.