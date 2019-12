IND. FV, CHIESA: OGGI ANCORA A PARTE, DA DOMANI È IN GRUPPO

Si avvicina la sfida di domenica con il Torino per la Fiorentina che cercherà di recuperare fino all'ultimo Federico Chiesa. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'attaccante viola ha svolto ancora oggi un lavoro a parte, continuando nel suo percorso di recupero dall'infortunio rimediato a fine novembre. Ma già da domani, salvo clamorose sorprese, tornerà a lavorare con il gruppo. Sembra quindi rientrato il risentimento all'adduttore lungo di sinistra con il calciatore che verrà comunque monitorato nei prossimi giorni. Si fa però sempre più probabile il rientro da parte del numero 25 viola per la sfida con il Torino.

Intanto stamattina c'è stato il primo faccia a faccia tra il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ed Enrico Chiesa, padre e procuratore del classe '97 viola (LEGGI QUI). L'incontro ha avuto un'esito "assai positivo" per citare le parole del patron italo-americano. Le due parti si sono incontrate nella suite del presidente. E al summit hanno partecipato anche Daniele Pradè, e Joe Barone. L'incontro è durato circa due ore. Queste le parole del presidente intercettato fuori dall'hotel: "L'incontro è stato positivo, c'è l'intenzione di fare giocare con la Fiorentina il nostro Chiesa. Intanto speriamo che giochi il prossimo week-end, ieri ho detto che l'avrebbe fatto ma ancora non siamo sicuri. Lo speriamo. Andiamo avanti così. Per oggi non si parla di futuro, si guarda alla nostra Fiorentina". Da far notare un bell'abbraccio tra i due poco più tardi durante la seduta odierna (Clicca qui per leggere la notizia).