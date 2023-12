IND. FV, Bonaventura e Sottil ok, Arthur ancora a parte

Fonte: Lu.magis.

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina, dopo il pari a Budapest che è valso l'approdo diretto agli ottavi di finale di Conference, nel primo pomeriggio è subito tornata al lavoro in vista della gara di domenica con il Verona. Le buone notizie arrivano da Bonaventura e Sottil rimasti a Firenze a causa rispettivamente di una contusione al piede destro e di un affaticamento al flessore sinistro: i due oggi hanno svolto la seduta in gruppo e disputato la partitella.

La seduta ovviamente è stata solo di scarico per chi ha giocato ieri e di campo, con tanto di partitella appunto, per chi non è partito titolare. Resta da capire se Arthur, anche lui rimasto a Firenze per un sovraccarico all’adduttore destro, recupererà per il Verona altrimenti si scalda di nuovo Maxime Lopez. Il brasiliano si è allenato a parte. A centrocampo anche Duncan deve smaltire i postumi dell'influenza che lo ha colpito in Ungheria perciò anche Mandragora è pronto a scendere di nuovo in campo.

Per Nico Gonzalez, che dovrà comunque saltare almeno le prossime gare, si aspetta di capire l'entità dell'infortunio che, per fortuna non gli ha fatto perdere il sorriso e la serenità nonostante debba usare le stampelle.