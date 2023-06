IND.FV, Berti-ACF: per ora no al riscatto. Entro domani...

Fonte: a cura di Giulio Falciai

Un'ottima stagione potrebbe non bastare a Tommaso Berti per continuare a vestire la maglia della Fiorentina Primavera. Questo è quanto racconta Corriereromagna.it, portale vicino all'ambiente Cesena, club che detiene il cartellino del centrocampista classe 2004. Il futuro di Berti - si legge - è un mistero: non ci sono ancora state comunicazioni ufficiali, ma la Fiorentina non sembra intenzionata a versare i 350mila euro pattuiti per il riscatto del giocatore. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, Berti farà dunque ritorno in maglia bianconera. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la Fiorentina ha tempo fino a domani per riscattare la mezzala ma al momento né l'entourage del giocatore né il Cesena stesso hanno ricevuto comunicazioni da parte dei viola.