IND. FV, Amichevole a Grosseto: la possibile data

In attesa di capire quale sarà il programma estivo della Fiorentina tra ritiro e possibile tournée, a Grosseto c'è grande attesa per l'amichevole compresa negli accordi tra i torelli maremmani e i viola. La data, secondo alcune indiscrezioni raccolte da Firenzeviola, potrebbe essere il 1 agosto in notturna allo "Zecchini", anche se è tutto da confermare. La speranza del Grifone è che, visto il periodo di alta stagione della Maremma, ci sia il tutto esaurito visto che l'incasso- in base agli accordi -spetterà appunto al Grosseto. Tra i due club inoltre c'è una via preferenziale per alcuni giovani da mandare a farsi le ossa in biancorosso, in serie D. Il presidente Lamioni, con la sua holding, è uno degli sponsor più importanti della Fiorentina, oltre che grande tifoso viola.