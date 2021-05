IND. FV, Ag. Hristov e Krastev al CS: sul futuro...

Ennesima visita di mercato al centro sportivo Astori per i dirigenti della Fiorentina: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, nel tardo pomeriggio c’è stato un incontro tra l’area tecnica viola e il procuratore bulgaro Plamen Peychev, manager che gestisce i due calciatori della Primavera Krastev e Andonov e il difensore Hristov, in prestito alla Pro Vercelli (ma che di recente ha fatto l’esordio in Nazionale maggiore).

Per il momento non si registrano sostanziali novità sul futuro dei tre giocatori, anche se la sensazione è che il centrale possa essere portato a Moena nel corso del ritiro estivo per essere valutato dal nuovo allenarore. Da capire infine se nelle prossime settimane per Krastev si inizierà a parlare anche del primo contratto da professionista.