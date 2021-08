IND.FV, A Roma meno di 100 viola nel settore ospiti

Iniziano a delinearsi i primi numeri legati ai tifosi della Fiorentina che saranno presenti domenica sera allo stadio Olimpico di Roma nel settore ospiti per la gara d'esordio dei viola contro i giallorossi di Mourinho. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, al momento - al netto dell'assenza della tifoseria organizzata, che ha scelto di tornare allo stadio quando sarà quasi del tutto a porte aperte - i sostenitori che hanno acquistato il proprio tagliando per la sfida della Capitale sono poche decine, ovvero circa 70. Ricordiamo che l'ultima volta che i tifosi della Fiorentina hanno preso parte ad una trasferta era stato il 16 febbraio 2020, in occasione della 24a giornata, quando la squadra di Iachini si impose 5-1 contro la Sampdoria a Marassi: un'era fa, quando il Covid era solo un lontano spettro in oriente. Mattatore del match? Dusan Vlahovic...