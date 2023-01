GIOVANI, Agostinelli ancora alla Reggina, Gentile...

Diversi giovani mandati in prestito dalla Fiorentina in questo mese hanno cambiato casacca, ossia Spalluto (dalla Ternana al Novara), Destiny Egharevba (dalla Vis Pesaro al Fiorenzuola), Edoardo Pierozzi (dal Palermo al Como) e Eduard Dutu (dalla Reggina al Gubbio). Anche Davide Gentile ha dovuto interrompere il prestito con la Pro Vercelli a causa di un infortunio alla spalla che lo terrà fermo fino a marzo quando tornerà probabilmente ad allenarsi con la Primavera viola. In attesa di novità invece resta Vittorio Agostinelli che la Reggina, impegnata nella corsa promozione in A, non ha mai utilizzato. Il giocatore ha avuto richieste dalla C e qualche interessamento in B ma per ora nulla si è concretizzato. Tutto è rimandato dunque agli ultimi giorni di calciomercato.