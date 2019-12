FOTO FV, Commisso re dell'asta benefica ATT

Rocco Commisso campione di solidarietà. Ieri sera infatti, secondo quanto appreso da Firenzeviola, il presidente viola ha partecipato, insieme ad alcuni collaboratori, alla cena e asta di beneficenza dell'ATT, Associazione Tumori Toscana, al Four Season di Firenze con il numero uno della Fiorentina che si è distinto per la grande generosità. Commisso si è infatti aggiudicato il lotto piu costoso dell asta, un'opera in tecniche miste su tela del maestro Antonio Nocera. Ma tutto il tavolo viola, cui sedevano il ds Daniele Pradè, il suo collaboratore Dario Dainelli e il responsabile della comunicazione Alessandro Ferrari. Anche il direttore sportivo si è distinto per generosità, avendo acquistato un altro lotto molto costoso. Battitore e presentatore della serata il giornalista Cristiano Puccetti. Il ricavato servirà all'Associazione ad acquistare un ecografo. Già in passato il legame tra ATT è stato molto forte e testimonial delle campagne dell'associazione che aiuta i malati di tumore sono stati nell'ordine Prandelli, Giuseppe Rossi, Chiesa e Pioli. Ora la preziosa collaborazione prosegue con la Fiorentina di Commisso.