Fonte: Niccolò Ceccarini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il contratto di Marco Benassi è stato rescisso nella giornata di ieri entro le ore 20, orario di chiusura del calciomercato, al fine di tenere aperte tutte le soluzioni per il centrocampista. Adesso per lui potrebbe esserci un futuro in Serie B.