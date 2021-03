IL MERCATO IN 90″, VLAHOVIC TRA RINNOVO E BIG D'EUROPA

Come ogni venerdì torna "Il mercato in 90 secondi", rubrica settimanale con il direttore di TMW Radio ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini che fa un punto dei movimenti in entrata e in uscita della Fiorentina. Al centro dell'attenzione stavolta c'è Dusan Vlahovic: il serbo si sta imponendo all'attenzione di tutti, da Roma a Borussia Dortmund e Tottenham le pretendenti non mancano. I viola però hanno intenzione di blindarlo e prolungare il suo contratto: non appena la classifica lo permetterà, via libera all'incontro. Ecco il punto video: