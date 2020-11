IL MERCATO IN 90 SECONDI, PRANDELLI PENSA GIÀ ALL'ATTACCO

Nuovo appuntamento settimanale per tutti i lettori di Firenzeviola.it: da oggi e per tutti i venerdì sulle nostre pagine vi proporremo un contributo video con le parole del direttore di TMW Radio e grande esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, che in novanta secondi svelerà tutte le ultime novità sul mondo viola, in previsione della finestra invernale di mercato.

Con oggi diamo il via alla prima puntata di questa nostra nuova rubrica e al centro del contributo che vi proponiamo non poteva non esserci il ritorno sulla panchina della Fiorentina di Cesare Prandelli e le idee dell'allenatore per rinforzare la sua squadra in vista della seconda parte di stagione. Buona visione con "Il mercato in 90 secondi" con le notizie di Niccolò Ceccarini sulle pagine di FV!