IL MERCATO IN 90'', S. OLIVEIRA , GUEDES, MILIK E NON SOLO PER IL MERCATO VIOLA: IL PUNTO

Torna l'appuntamento settimanale con "Il Mercato in 90 secondi", la rubrica curata dal direttore di TMW Radio ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini. Oggi il focus è sulle trattative più calde per quanto riguarda il centrocampo e l'attacco della Fiorentina. Il nome per la mediana è quello di Sergio Oliveira, per il quale Porto e Fiorentina continuano a trattare, mentre per l'esterno si lavora sempre per Guedes del Valencia.

Occhio anche a Nico Gonzalez, argentino entrato nei radar della Viola, e ad Arkadiusz Milik, ex attaccante del Napoli che potrebbe fare al caso di Gattuso. Ecco la puntata di oggi: