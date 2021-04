IL MERCATO IN 90'', IL PUNTO SUL CASTING ALLENATORE

Come ogni venerdì torna "Il Mercato in 90 secondi", la rubrica nella quale il direttore di TMW Radio ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini fa il punto sui movimenti del calciomercato di casa Fiorentina.

La questione di oggi è l'allenatore. Per Sarri filtra molto pessimismo. Diversa la situazione per De Zerbi, che però è sedotto dallo Shakhtar. Vorrebbe una squadra forte e ambiziosa. Gattuso resta un'altra opzione, ma ora il calabrese pensa solo al campionato del suo Napoli. Anche lui vuole garanzie tecniche. E Juric? Potrebbe diventare un nome importante per la Fiorentina, oppure stare fermo un anno. Tutto questo, in modo molto più dettagliato, e molto di più nel video qui sotto.