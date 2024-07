SENE, Voglio arrivare in prima squadra: Viola nel cuore

FirenzeViola.it

L'attaccante della Fiorentina Primavera Fallou Sene ha parlato ai media del suo paese, più precisamente record.sn, in un'intervista. Queste le sue parole: "Da bambino giocavo qui in Senegal nel quartiere con gli amici. Poi feci dei test per diversi club, Juventus, Sassuolo e Bari che alla fine mi reclutò. Ora sono da due stagioni alla Fiorentina. Il mio esordio con la Fiorentina non è stato facile. Nella mia prima stagione, soprattutto nella prima parte, non è stato per niente facile. Ho avuto difficoltà, era un club nuovo, un altro ambiente. Avevo nuovi partner, avevo perso l’orientamento".

Pensi di continuare l'avventura con la Fiorentina?

"Sì certo, sono contento della Fiorentina. Sono lì da due o tre stagioni ormai. Sono ancora giovane, ho l'opportunità di giocare. Il mio obiettivo è ambientarmi bene in prima squadra, fare bella figura e segnare tanti gol. Voglio lasciare il segno nella Fiorentina che è la mia squadra del cuore, la mia seconda famiglia. Questo club mi ha dato tutto".

La Serie A dà più possibilità ai giocatori più anziani. Stai pensando di cambiare per avere più spazio?

"Sì, è vero, la Serie A dà più possibilità ai giocatori più anziani ed esperti. Ma, come ho detto prima, mi trovo bene alla Fiorentina e ho intenzione di restare lì e giocare in prima squadra. Il progetto mi si addice. Penso che se continuo a lavorare, posso fare bene in questo club".

Quando eri più giovane, chi era il tuo modello da giocatore?

"Cristiano Ronaldo è il mio idolo ma mi piace molto anche Sadio Mané che è un modello per me e per tutti i giovani giocatori senegalesi e africani".