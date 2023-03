PRIMAVERA, Che beffa: il Frosinone vince 1-0 al 92'

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incredibile sconfitta della Fiorentina Primavera contro il Frosinone dei pari età. Nella sfida valida per il campionato Primavera 1 i ragazzi di Aquilani giocano molto meglio praticamente per tutta la partita e sbagliano anche un rigore con Distefano nel primo tempo (ne sbaglia uno anche il Frosinone, con Martinelli che ipnotizza Condello). Nel finale però arriva la beffa: Voncina mette in rete un pallone al 92' dando i tre punti ai ciociari e lasciandone zero ai viola, rimasti dunque a 42 punti in classifica al quarto posto momentaneo dietro Lecce, Frosinone e Roma.