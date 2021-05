PRIMAVERA, Al vaglio la "riforma salva Lazio-Toro"

Secondo quanto riporta repubblica.it, in Consiglio federale si starebbe provando ad approvare per il campionato Primavera la cosiddetta "riforma salva Lazio e Torino". In sostanza già dalla prossima stagione verrebbe portato il format dalle attuali 16 squadre a 18. La formula attuale prevede la retrocessione delle ultime due in classifica con in più lo spareggio tra terzultima e quartultima: a 7 giornate dalla fine, la Lazio e il Torino condividono il penultimo posto, con 5 punti di ritardo sulla Fiorentina e 6 sul Bologna, le due squadre che le precedono. La novità permetterebbe la retrocessione di una sola squadra, l’Ascoli già praticamente condannato sul campo. Così, Lazio e Toro sarebbero salve.

La riforma è teoricamente possibile. Dal 2019 infatti il presidente della Federcalcio Gravina ha firmato la modifica dell’articolo 50 delle Noif, le norme organizzative intene (servì per sanare l'obbrobrio della Serie B a 19): prima, qualsiasi modifica del format poteva avere effetto dalla seconda stagione dopo la delibera, oggi invece può avere effetto sulla stagione successiva alla sua adozione. Quindi si può riformare anche oggi - purché entro il 30 giugno - per il campionato prossimo. In questo caso però è diverso: la modifica infatti avrebbe effetto sulle regole del campionato in corso. Anche per questo, il Consiglio federale presieduto da Gravina dovrebbe bocciare la riforma.