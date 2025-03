Italia Under 18, doppio test col Belgio. Tra i convocati c'è Vannucchi della Fiorentina

Dopo il ko con l'Ungheria a febbraio (1-0), la Nazionale Under 18 tornerà in campo per un doppio test amichevole con il Belgio, in programma venerdì 21 (ore 16) e lunedì 24 marzo (ore 12), entrambi presso il Proximus Basecamp di Tubize, stesso impianto che ha ospitato gli Azzurrini Under 16 in occasione della doppia sfida contro i pari età dei Diavoli Rossi il mese scorso (una vittoria per 1-0 e una sconfitta per 2-1).

Il tecnico Daniele Franceschini ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2007, che si raduneranno domenica 16 marzo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano e partiranno alla volta di Charleroi mercoledì 19 marzo. Ecco i convocati, pubblicati dal sito ufficiale della FIGC, tra cui figura per la Fiorentina il portiere Tommaso Vannucchi:

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina);

Difensori: Lamine Ballo (Inter), Cristian Cama (Roma), Federico Colombo (Milan), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Nirash Raffaello Perera (Milan), Nicolas Trabucchi (Parma), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Lorenzo Bonsignori Goggi (Atalanta), Alessio Cacciamani (Torino), Filippo Cerpelletti (Inter), Alessandro Ciardi (Parma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matteo Mantini (Inter), Lorenzo Ossola (Milan), Elia Plicco (Parma);

Attaccanti: Francesco Castaldo (Bologna), Alessandro Crimaldi (Bochum), Jamal Iddrissou (Inter), Luca Messori (Ajax).