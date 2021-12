GIOVANILI, U-15 campioni d'inverno. U-17 ko ma...

Ottava vittoria in nove giornate e Fiorentina campione d’inverno. Gli Under 15 della Fiorentina allenati da Nicola Magera non si fermano: al “Bozzi” Fiorentina-Pisa finisce 4-1. A segno Atzeni, Maiorana, Angiolini e un’autorete per i gigliati, di Fabbri il gol nerazzurro. La Fiorentina transita in testa al giro di boa, chiudendo il girone di andata da imbattuta e con 25 punti, a +4 sull’Empoli secondo.

Gli Under 17 di Daniele Galloppa chiudono il girone di andata con una sconfitta. Al “Cavina” Bologna-Fiorentina finisce 2-0 in favore dei rossoblu. La doppietta di Zenzola fa sorridere la formazione di Biavati, che vince lo scontro diretto e supera in classifica proprio la formazione gigliata, che manda in archivio la prima metà di stagione con 23 punti e un posto stabile in zona playoff.